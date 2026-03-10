Жителей Кузбасса призвали застраховать дома от последствий паводков
В администрации Осинников Кемеровской области призвали местных жителей застраховать имущество от возможных последствий ожидаемых весенних паводков.
Там напомнили, что таяние снега и подъем воды могут привести к подтоплению жилья и повреждению имущества. Особенно это касается домов, которые находятся рядом с реками и озерами.
«Чтобы избежать серьезных финансовых потерь, горожанам рекомендуют заранее задуматься о страховании. В паводкоопасный период это позволит владельцам домов получить компенсацию в случае подтопления и быстрее восстановить поврежденное жилье и вещи», — пишет VSE42.RU.
Тем временем в Новокузнецке объявили штормовое предупреждение из-за резкого перепада температур. По данным «Сiбдепо», во вторник в регионе температура воздуха составляет +1 °С, а в среду опустится до -18 °С.
«Сейчас главная задача коммунальщиков — убрать воду с дорог до того, как ударит мороз. Если этого не сделать, город превратится в огромный каток. Рабочие вскрывают ливневки в самых проблемных местах, пытаются отвести воду от проезжей части и вывозят снег оттуда, где ливневой канализации нет вообще», — отметили в администрации города.
Отмечается, что на улицах работают 150 дворников и более 100 единиц техники. В первую очередь чистят лестницы, остановки, перекрестки, пешеходные переходы и дороги, по которым пролегают маршруты общественного транспорта.