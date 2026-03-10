Жителей Кузбасса призвали застраховать дома от последствий паводков

10 марта 2026, 11:39

Фото: iStock/Mrkit99

В администрации Осинников Кемеровской области призвали местных жителей застраховать имущество от возможных последствий ожидаемых весенних паводков.





Там напомнили, что таяние снега и подъем воды могут привести к подтоплению жилья и повреждению имущества. Особенно это касается домов, которые находятся рядом с реками и озерами.





«Чтобы избежать серьезных финансовых потерь, горожанам рекомендуют заранее задуматься о страховании. В паводкоопасный период это позволит владельцам домов получить компенсацию в случае подтопления и быстрее восстановить поврежденное жилье и вещи», — пишет VSE42.RU.

«Сейчас главная задача коммунальщиков — убрать воду с дорог до того, как ударит мороз. Если этого не сделать, город превратится в огромный каток. Рабочие вскрывают ливневки в самых проблемных местах, пытаются отвести воду от проезжей части и вывозят снег оттуда, где ливневой канализации нет вообще», — отметили в администрации города.