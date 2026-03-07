Москвичей призвали готовиться к «анонсу весны»

07 марта 2026, 18:29

Синоптик Шувалов: тёплая погода до плюс 5 градусов вернётся в Москву со вторника

Фото: медиасток.рф

В начале следующей недели в Москву и область придёт кратковременное похолодание. Прогноз дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Синоптик отметил, что всю неделю сохранится высокое атмосферное давление, однако резких перепадов не предвидится.





В беседе с «Вечерней Москвой» Шувалов сообщил, что 9 марта столичный регион заденет волна холода. По его словам, непогода затронет Волго-Вятский район и Среднее Поволжье, а для Москвы это станет лишь непродолжительным эпизодом.



Эксперт заявил, что днём на западе области столбики термометров покажут плюс 3–5 градусов, на востоке — до минус 3–5 градусов. Со вторника синоптики прогнозируют потепление. Установится переменная облачность с большим количеством солнечных дней.

«Днём будет около плюс 5 градусов. Такая погода продержится со вторника и до пятницы. Так что готовимся к хорошему анонсу весны», — подчеркнул специалист.