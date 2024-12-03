Харьковский суд признал банкротом первый государственный велосипедный завод СССР

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«Харьковский велосипедный завод» (ХВЗ) — первый государственный велосипедный завод СССР — признан банкротом. Хозяйственный суд Харьковской области начал процедуру ликвидации предприятия, сообщило профильное издание «Укррудпром».
Основанием для банкротства «стало заявление физического лица — предпринимателя, которому предприятие задолжало почти 800 тысяч гривен (около 20 тысяч долларов)». Общая сумма долга завода перед всеми кредиторами — 41,8 млн гривен (более одного миллиона долларов), говорилось в материалах дела.
Харьковский велосипедный завод создали в 1923 году на базе эвакуированной из Риги во время Первой мировой войны и национализированной велосипедной фабрики Лейтнера. Раньше он был одним из главных центров советского велосипедного машиностроения. В 1926 году завод стал производить модель «Украина» — самую массовую марку велосипеда, который выпускался в СССР, данные модели ещё поставляли во многие зарубежные страны.
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