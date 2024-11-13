Суд признал Блиновскую банкротом

Елена Блиновская (Фото: riamediabank.ru/Кирилл Зыков)
Арбитражный суд Москвы по заявлению «королевы марафонов» Елены Блиновской признал блогера банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что банкротом также могут признать супруга Блиновской Алексея. Соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 млн рублей поступило от Сбербанка в Арбитражный суд Ярославской области.
Ранее сообщалось, что «королева марафонов» частично признала вину по делу о неуплате налогов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, Елену Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 млн рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, а также неправомерном обороте средств платежей.
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Ранее сообщалось, что «королева марафонов» частично признала вину по делу о неуплате налогов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, Елену Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 млн рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, а также неправомерном обороте средств платежей.
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Екатерина Коршунова