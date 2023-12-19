Шойгу: Украина, фактически, стала страной-банкротом

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Украина получила от внешних спонсоров 203 миллиарда долларов и, фактически, стала страной банкротом, об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
«Фактически это страна-банкрот, так как значительная часть этих средств — кредиты, подлежащие возврату», - прокомментировал ситуацию Шойгу.
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что сумма в 203 миллиарда долларов – на 30 миллиардов больше, чем ВВП страны.
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