«ХАЗЯЕВА» сквад на Twitch: кто они такие, состав и чем известны стримеры

Творческие Летние школы будут организованы в этом году академией творческих индустрий «Меганом» в рамках арт-кластера «Таврида», стать координаторами школ приглашаются граждане России в возрасте от 18 до 30 лет. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Таврида.Арт».