«ХАЗЯЕВА» сквад на Twitch: кто они такие, состав и чем известны стримеры

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«ХАЗЯЕВА» — это команда популярных стримеров, объединившихся на платформе Twitch. Их контент строится вокруг IRL-трансляций: участники показывают свою повседневную жизнь, путешествия, тюнинг автомобилей, неформальные интервью и многое другое. Подробнее о каждом из стримеров расскажет «Радио 1».
Кто такие «ХАЗЯЕВА»?
«ХАЗЯЕВА» — это творческое объединение, своего рода сквад (от англ. squad — команда, отряд), в который вошли стримеры с похожим стилем и форматом контента. Они делают IRL-трансляции — живые, не постановочные эфиры из повседневной жизни.
«Просто пацаны, которым не хватает детства, которые играют в дорогие игрушки. Что может быть интереснее?», — описал «ХАЗЯЕВ» один из участников Frame Tamer.
Изначально все участники сквада «ХАЗЯЕВА» были самостоятельными стримерами с раскрученными каналами на Twitch и YouTube. Одним из первых громких совместных проектов стала модернизация ВАЗ-2101, который они назвали «Копатыч». Зрители следили за тем, как преображалась старая машина. С тех пор тема автомобилей прочно вошла в контент «ХАЗЯЕВ».
Кто входит в состав «ХАЗЯЕВ»?
В группу входят несколько ярких стримеров, каждый из которых сформировал собственную аудиторию, но при этом регулярно участвует в совместных проектах.
Александр «Paradeev1ch» Парадеев
Один из ключевых участников и лицо команды. Родом из Челябинска, по образованию — преподаватель тхэквондо, обладатель чёрного пояса. В прошлом жил в Китае, где преподавал английский. Спустя полгода вернулся в Россию и начал активно вести блог и проводить прямые эфиры, быстро завоевав признание аудитории. В 2023 году попал в рейтинг Forbes «30 до 30» в категории «Новые медиа».
Александр «Paradeev1ch» Парадеев (фото: Instagram** / paradeevich)
Илья «Exile» Яцкевич
Музыкант и диджей, начавший карьеру после поездки на концерт Мартина Гаррикса. Учился в США по специальности «экономика», но выбрал творческий путь. Уже через год вернулся в Россию, стал развивать YouTube-канал и позже переключился на стриминг. Входит в рейтинг Forbes «30 до 30». Его трансляции объединяют музыку, творчество и откровенное общение с аудиторией.
Илья «Exile» Яцкевич (фото: Instagram** / exile_music)
Александр «Frame Tamer» Ермолаев
В прошлом охранник посольства США и оператор, снимавший контент для популярных блогеров. Благодаря своей настойчивости, стример получил работу в команде Моргенштерна*. В будущем планирует получить образование в сфере психологии. Позже начал развивать собственный канал, хотя стримить на Твиче ему не нравилось из-за непонятного интерфейса.
Первую популярность на Твиче он получил благодаря стримеру Бустеру, а вскоре он познакомился и с другими участниками будущего сквада «Хазяева».
Александр «Frame Tamer» Ермолаев (фото: Instagram** / worldtamer)
Алексей «Koreshzy» Деревяшкин
Koreshzy — блогер из Электростали. С 14 лет зарабатывал на монтаже видео по World of Tanks, зарабатывая по 40 тысяч рублей в месяц. В дальнейшем одним из инициаторов первого сквада с Paradeev1ch — «13 сантиметров», предшественника «ХАЗЯЕВ». Стример попробовал себя в рэпе. Например, трек «Глаза не врут» он написал после расставания со стримершей Аней «Akyuliych».
Илья «Exile» Яцкевич (фото: Instagram** / koreshzy)
Влад «Kuertov» Куертов
Kuertov родом из Минска. Его первая работа — администратор игрового сервера Unturned. Позже он решил запустить собственный сервер GTA RP, взяв деньги в долг у отца и собрав команду. Идея сработала: уже в 17 лет он заработал первый миллион, а вскоре стал долларовым миллионером благодаря успеху проекта.
Сегодня его сервер Majestic Role Play объединяет миллионы игроков, и до 5 тысяч человек могут играть одновременно.
Влад «Kuertov» Куертов и Koreshzy (фото: Instagram** / vladkuertov)
Константин «PlohoyParen» Смоляр
Хотя многие из «ХАЗЯЕВ» пробуют себя в музыке, именно PlohoyParen считается в скваде главным рэпером. Он родом из Ивантеевки, вырос в небогатой семье и с 13 лет начал работать — разносил листовки. Примерно тогда же начал делать первые треки: включал бит на мамином телефоне и записывал голос на диктофон.
В 2016 году выпустил первый полноценный трек. К «ХАЗЯЕВАМ» попал почти случайно — смотрел их стримы и однажды просто предложил встретиться.
Константин «PlohoyParen» Смоляр (фото: Instagram** / horoshiiparen)
Данила «Danila_Gorilla» Фурцев
Начал карьеру стримера в 2022 году, вдохновившись примером друга Frame Tamer. До этого работал на Моргенштерна*. Стример может похвастаться званием мастера спорта по пауэрлифтингу.
Данила «Danila_Gorilla» Фурцев (фото: Instagram** / danila.gorilla)
Чем известны «ХАЗЯЕВА»
Сквад «ХАЗЯЕВА» — это объединение популярных соло-стримеров с Twitch и YouTube, каждый из которых ведёт собственный контент, но вместе они стали известны благодаря живым IRL-трансляциям. Кроме того, они проводят интервью с известными киберспортсменами и стримерами в формате «Хазяева на колёсах».
Основное направление стримеров — Just Chatting (общение со зрителями), IRL (в реальной жизни) и развлекательные челленджи. Взаимодействие с аудиторией — главная фишка команды.
Фото: Instagram** / worldtamer
Интересные факты про «ХАЗЯЕВ»
Название «ХАЗЯЕВА» появилось случайно: в одной из своих IRL-трансляций участники дрифтовали на машине возле складов, однако охраннику это не понравилось.
«Вы что тут устроили? Это вам гоночный трек что ли? Сейчас хазяева приедут», — произнес он.Зрителям стрима очень понравилась эта фраза, поэтому объединение выбрало такое название.
Один из первых ярких проектов — «Копатыч»: реставрация старого ВАЗ-2101. Процесс активно освещался на стримах и стал вирусным. С тех пор автомобили — важная часть контента. Участники дарят друг другу редкие и дорогие машины, как, например, Mercedes-Benz 170S 1951 года или BMW M3 с выхлопной системой за миллион рублей.
Трансляции часто превращаются в шоу с нестандартными идеями — например, запуск 400 гелиевых шаров или езда по полю на болотоходе. «ХАЗЯЕВА» участвовали в шоу «Вписка», где подробно рассказали о себе и своих начинаниях;
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Дайана Хусинова