Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Влад Череватый назвал Боне условие счастливой личной жизни

Влад Череватый назвал Боне условие счастливой личной жизни

Череватый: Боня будет счастлива с мужчиной, если не выйдет за него замуж
Виктория Боня (Фото: Instagram*, @victoriabonya)

Виктория Боня (Фото: Instagram*, @victoriabonya)

Победитель «Битвы экстрасенсов» Влад Череватый был гостем шоу «Злые языки». Ведущие расспрашивали Влада о его способностях, методах работы и призвали прокомментировать скандальные заголовки с его участием. Виктория Боня решила воспользоваться случаем и узнать у чернокнижника о своём будущем.
Телеведущая задала вопрос, выйдет ли она замуж. Череватый отметил, что выйти замуж можно и без кольца — просто жить вместе. Но Боня уточнила, что её интересует именно официальный брак.
«Как наденешь фату, так и разведешься», — ответил экстрасенс.
Тогда Боня решила узнать, как пройдёт её восхождение на Эверест (съёмки передачи проходили до того, как она отправилась в экспедицию). Экстрасенс заявил, что её восхождение сорвётся.

Предсказание Череватого не сбылось. Виктория недавно вернулась из экспедиции, и она всё же покорила Эверест, правда, не с первого раза.

Читайте также:

«Сейчас смотрю на Каннский — будто не мой уровень»: Покорившая Эверест Боня выступила с неожиданной оценкой фестиваля в Каннах

«Я уже в самолете. Багажа насчитали 105 кг»: Виктория Боня везёт домой камни с Эвереста

Виктория Боня обиделась, что звезды не поздравили ее с покорением Эвереста: «Такое отношение ко мне было со школы»

*запрещён в РФ.
#брак
#съёмки
#предсказание
#звёзды
#рф
«С трудом провернула»: Собчак о мести бывшему избраннику, которого застала с любовницей
Собчак рассказала о мести бывшему избраннику, которого застала с любовницей
26 мая 2025, 15:25

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Скандальная журналистка Ксения Собчак рассказала в личном блоге о том, как отомстила бывшему избраннику, которого застукала с любовницей.
Ксения Анатольевна пояснила, что «запускала» о себе в прессу как правдивые данные, так и слухи. О каком экс-избраннике речь не сказано, но уточняется, что светская львица хотела его пристыдить и «слила» снимки знакомой журналистке.

«Однажды застала своего парня с девушкой и решила, чтобы его пристыдить, их фотографии отдать в прессу. Чтобы утром, когда выйдет газета, предъявить ему: «Как ты мог меня публично опозорить?». С очень большим трудом я все это провернула, потому что журналистка, к которой я обратилась, побоялась влиться в чужую личную жизнь», — поделилась Собчак.
Нынешним избранником Собчак является режиссер Константин Богомолов, до этого она была замужем за актером Максимом Виторганом, от которого у нее родился сын Платон.

Читайте также:

«Мы не дружим»: Ксения Бородина рассказала о встрече с Бузовой на шоу после паузы в общении

«Люблю-то я тебя»: Волочкова поблагодарила дочь за вкусный стол на свадьбе

«Душно не будет»: Ивлеева о работе в СМИ после отмены на ТВ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#ксения собчак
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мы не дружим»: Ксения Бородина рассказала о встрече с Бузовой на шоу после паузы в общении
Бородина после встречи с Бузовой на шоу рассказала, что не дружит с ведущей
26 мая 2025, 15:02

Ксения Бородина (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина после недавней встречи с Ольгой Бузовой рассказала, что не дружит с ведущей. Об этом стало известно после выхода нового выпуска шоу «Сокровища императора».
Бородина стала участницей проекта вместе с возлюбленным Николаем Сердюковым. Встреча с ведущей шоу Ольгой Бузовой спровоцировала двух знаменитостей на диалог.

После колкой беседы уже за кадром Бородина поделилась — они с Бузовой никогда не были подругами.

«Мы не дружим, мы не приятельницы. Мы просто не общаемся. У Оли есть свой круг подруг — у меня свой. Но это проект Оли, и я приехала сюда. Не чувствую здесь как-то дискомфортно себя, от того, что она ведущая, а я — участница», — пояснила она.

Читайте также:

Ольга Бузова показала фигуру в откровенном красном бикини на пляже в Доминикане

Ксения Бородина примерила свадебное платье и встретилась со звездой турецких сериалов в Стамбуле

Сердюков устроил истерику и начал угрожать Бородиной на реалити: «Сейчас ногу сломаю, посмотрю, как ты заговоришь»
#проект
#шоу
#встреча
#телевидение
#отношения
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Люблю-то я тебя»: Волочкова поблагодарила дочь за вкусный стол на свадьбе
В соцсетях выложили видео, на котором Волочкова неудачно дочери призналась в любви
26 мая 2025, 15:00

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)

В социальных сетях появилось видео со свадьбы дочери Анастасии Волочковой — 19-летней Ариадны. На нём балерина пыталась сказать девушке, что любит её. Признание получилось нескладным.
Видео опубликовал телеграм-канал «Алёна, Блин!». «Выступление» артистки, скорее, представляет собой оду еде, нежели откровенный разговор по душам с дочерью.
«Спасибо большое, что ты меня накормила сегодня, и так приятно было… Дело не в том, что ты меня накормила, а в том, что… Знаешь, какие-то вот блюда были для меня, вот ты знала, что я люблю. Я сейчас буду плакать: люблю-то я тебя. Спасибо за устрицы, спасибо за эту рыбку, за рукколу, за салатные листики», — сказала артистка.
Свадьба Ариадны и Никиты Григоряна состоялась 26 апреля, торжество прошло в тронном зале особняка Мясникова в Санкт-Петербурге. Незадолго до свадьбы возлюбленные обвенчались.

Читайте также:

«Душно не будет»: Ивлеева о работе в СМИ после отмены на ТВ

Бритни Спирс провела ночь с P. Diddy перед знаменитым провалом на MTV VMA 2007

Неравный брак и материнство в 53 года: чем Марина Федункив не угодила хейтерам и почему терпела издевательства бывшего мужа

*запрещён в РФ.
#свадьба
#видео
#блюда
#звёзды
#балет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Душно не будет»: Ивлеева о работе в СМИ после отмены на ТВ
Блогер Настя Ивлеева создала авторское СМИ после отмены на ТВ
26 мая 2025, 14:14

Анастасия Ивлеева (Фото: Telegram/@ivleeva360)

Скандальная блогер Анастасия Ивлеева создала авторское СМИ после отмены на телевидении. Подробностями она поделилась в личном блоге.
«Я собрала отличную команду, чтобы вместе рассказывать вам про важное, свежее, настоящее и в интересных форматах. Разумеется, мой фирменный юмор никуда не исчезнет, а продолжит жить и процветать. Душно не будет», — сказано в публикации.
Работу своего медиа Ивлеева начала с прогноза погоды на конец текущего месяца.

Анастасия лишилась контрактов и работы на телевидении после «голой» вечеринки. Репутацию она не может восстановить до сих пор. В середине мая ведущий Андрей Малахов говорил о том, что готов на большое интервью с Ивлеевой, которое, по его мнению, должно длиться несколько дней.

Читайте также:

Бритни Спирс провела ночь с P. Diddy перед знаменитым провалом на MTV VMA 2007

Григорий Лепс зарегистрировал бренд «дядьГРИШ» на фоне слухов о нехватке денег на свадьбу

«Люди не меняются»: четвертый брак Антона Батырева рухнул. Анна Савельева намекнула, из-за чего она ушла
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#анастасия ивлеева
#блогер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бритни Спирс провела ночь с P. Diddy перед знаменитым провалом на MTV VMA 2007
26 мая 2025, 14:10

Бритни Спирс (Фото: Instagram*/britneyspears)

Бритни Спирс провела ночь с P. Diddy (Шон Комбс) перед своим знаменитым провалом на MTV VMA в 2007 году. Как пишет Page Six, детали выяснились из показаний бывшей возлюбленной рэпера Кэсси Вентуры.
Говоря об одной из скандальных вечеринок, Вентура упомянула Бритни, а позже стало известно, что звезды «всю ночь веселились» в компании P. Diddy и Пэрис Хилтон. Вечеринка закончилась ранним утром 8 сентября.

На следующий день, 9 сентября, Бритни должна была выступить с грандиозным шоу на MTV Music Video Awards, однако фанаты раскритиковали певицу за внешний вид, фонограмму и хореографию. Бритни Спирс вспоминала, что в день перед выступлением «все шло не так», упомянув проблемы с наращенными волосами, костюмом и головокружение, о причинах которого умолчала.

Шона Комбса обвиняют в ряде секс-преступлений.

Читайте также:

Неравный брак и материнство в 53 года: чем Марина Федункив не угодила хейтерам и почему терпела издевательства бывшего мужа

«Я теперь на костылях»: актер сериала «Жуки» Владимир Устюгов заявил, что его покалечил кассир магазина

Наталья Водянова появилась на публике в Риме с сыном Лукасом от первого брака

*Запрещен в РФ
#мир
#сша
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате