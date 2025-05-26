Влад Череватый назвал Боне условие счастливой личной жизни

Виктория Боня (Фото: Instagram*, @victoriabonya)
Победитель «Битвы экстрасенсов» Влад Череватый был гостем шоу «Злые языки». Ведущие расспрашивали Влада о его способностях, методах работы и призвали прокомментировать скандальные заголовки с его участием. Виктория Боня решила воспользоваться случаем и узнать у чернокнижника о своём будущем.
Телеведущая задала вопрос, выйдет ли она замуж. Череватый отметил, что выйти замуж можно и без кольца — просто жить вместе. Но Боня уточнила, что её интересует именно официальный брак.
Предсказание Череватого не сбылось. Виктория недавно вернулась из экспедиции, и она всё же покорила Эверест, правда, не с первого раза.
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*запрещён в РФ.
«Как наденешь фату, так и разведешься», — ответил экстрасенс.Тогда Боня решила узнать, как пройдёт её восхождение на Эверест (съёмки передачи проходили до того, как она отправилась в экспедицию). Экстрасенс заявил, что её восхождение сорвётся.
Предсказание Череватого не сбылось. Виктория недавно вернулась из экспедиции, и она всё же покорила Эверест, правда, не с первого раза.
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*запрещён в РФ.
Анастасия Чубина