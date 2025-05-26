«Да, я не Михаил Круг»: концерты с мамой, «Новая Фабрика звезд» и девушка из шоу «Давай поженимся!». Александру Кругу — 23 года

Александр и Ирина Круг (Фото: Instagram* @alexanderkkrug)
Сегодня, 26 мая, сын Михаила и Ирины Круг Александр отмечает свой 23-й день рождения. Юный артист пошел по стопам своих звездных родителей, пишет стихи и делает первые уверенные шаги на большую сцену.
В 2024 году широкая аудитория успела познакомиться с начинающим артистом в проекте «Новая Фабрика звезд» и сейчас ждет выпуска его уже второго сольного альбома. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Александр Круг (Фото: Instagram* @alexanderkkrug)
Александр Круг родился 26 мая 2002 года в Твери. Спустя месяц после его рождения в семье случится страшная трагедия: звезду русского шансона Михаила Круга убьют в собственном доме. В тот вечер вся семья Александра будет в сборе, от нападавших пострадает его бабушка, а мама чудом не получит следующую пулю. Трагедия, случившаяся 1 июля 2002 года, на долгие годы оставит след в семье Круга и останется в памяти его многочисленных поклонников.
Александр не запомнит маму той влюбленной домохозяйкой, которой она была при Михаиле. В 2003 году она начнет музыкальную карьеру, а в 2006 повторно выйдет замуж за бизнесмена Сергея Белоусова. Но Александру никто даже не пытался заменить отца, он всегда знал, что папа погиб, защищая свою семью от грабителей.
Александр с самого детства чувствовал в себе тягу к творчеству, играл на гитаре и пел вместе с мамой. После получения аттестата в 2020 году Круг-младший поступил в Театральное училище имени Бориса Щукина. Спустя год юноша перевелся в ГИТИС, где сейчас учится на заочном отделении.
Александр и Ирина Круг (Фото: Instagram* @alexanderkkrug)
Александр Круг впервые выступил на большой сцене в 2018 году, приняв участие в концерте своей матери в Кремлёвском дворце.
Александр Круг дебютировал на телевидении в 2020 году, когда его с матерью пригласили на передачу «Привет, Андрей!». В ходе программы они также выступили с совместным исполнением песни. В 2022 году, в честь двадцатой годовщины со дня кончины Михаила Круга, состоялся большой концерт. На сцене тогда выступили не только его близкие друзья, но и родственники, включая Александра и Ирину Круг.
Александр Круг (Фото: Instagram* @alexanderkkrug)
В 2024 году на телевидение вновь вернулось популярное шоу «Новая Фабрика звёзд». Первый выпуск вышел в эфир 3 марта. Новый сезон шоу запомнился благодаря участию родственников Тины Канделаки и Гарика Мартиросяна. Также в нем принял участие Александр Круг, который присоединился к команде Сергея Жукова. Александра тогда обвинили в том, он эксплуатирует образ и творческое наследие своего знаменитого отца.
С самого начала проекта Круг занял лидирующие позиции. Музыкант продемонстрировал свои новые таланты, отойдя от привычного исполнения шансона. Он начал петь поп-музыку и даже попробовал свои силы в рок-жанре. Александр продержался на проекте 9 недель, после чего покинул «Фабрику» по итогам голосования.
Александр Круг и Ульяна Сытинова (Фото: Instagram* @alexanderkkrug)
Александр Круг в последнее время много работает, записывает новые треки и ездит в гастрольные туры в качестве спецгостя. В августе 2024 года вышел его дебютный альбом под названием «Здравствуйте», который состоит из 10 песен, посвящённых памяти отца. В феврале 2025 года вышел сингл Александра Круга «Параллельные вселенные».
Что касается личной жизни молодого певца, то он уже почти год состоит в отношениях со стилистом Ульяной Сытиновой. Пара познакомилась на передаче «Давай поженимся!». Из трех девушек Александр выбрал Ульяну, однако зрители сомневались, что эти отношения будут долгими. Но молодые люди продолжили общение, а вскоре стали парой.
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Детство
Александр Круг (Фото: Instagram* @alexanderkkrug)
Александр Круг родился 26 мая 2002 года в Твери. Спустя месяц после его рождения в семье случится страшная трагедия: звезду русского шансона Михаила Круга убьют в собственном доме. В тот вечер вся семья Александра будет в сборе, от нападавших пострадает его бабушка, а мама чудом не получит следующую пулю. Трагедия, случившаяся 1 июля 2002 года, на долгие годы оставит след в семье Круга и останется в памяти его многочисленных поклонников.
Александр не запомнит маму той влюбленной домохозяйкой, которой она была при Михаиле. В 2003 году она начнет музыкальную карьеру, а в 2006 повторно выйдет замуж за бизнесмена Сергея Белоусова. Но Александру никто даже не пытался заменить отца, он всегда знал, что папа погиб, защищая свою семью от грабителей.
Александр с самого детства чувствовал в себе тягу к творчеству, играл на гитаре и пел вместе с мамой. После получения аттестата в 2020 году Круг-младший поступил в Театральное училище имени Бориса Щукина. Спустя год юноша перевелся в ГИТИС, где сейчас учится на заочном отделении.
Совместные с мамой концерты
Александр и Ирина Круг (Фото: Instagram* @alexanderkkrug)
Александр Круг впервые выступил на большой сцене в 2018 году, приняв участие в концерте своей матери в Кремлёвском дворце.
«Когда я приезжал к маме на концерты, то меня всегда тянуло на сцену. Я прямо выбегал и стоял рядом с мамой, а на меня все смотрели. <...> Я посмотрел на всех этих людей в зале и понял, что не хочу уходить, точнее, хочу снова вернуться на сцену. Так мама стала меня брать с собой», — цитирует Александра газета «Жизнь».
Александр Круг дебютировал на телевидении в 2020 году, когда его с матерью пригласили на передачу «Привет, Андрей!». В ходе программы они также выступили с совместным исполнением песни. В 2022 году, в честь двадцатой годовщины со дня кончины Михаила Круга, состоялся большой концерт. На сцене тогда выступили не только его близкие друзья, но и родственники, включая Александра и Ирину Круг.
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«Новая Фабрика звезд»
Александр Круг (Фото: Instagram* @alexanderkkrug)
В 2024 году на телевидение вновь вернулось популярное шоу «Новая Фабрика звёзд». Первый выпуск вышел в эфир 3 марта. Новый сезон шоу запомнился благодаря участию родственников Тины Канделаки и Гарика Мартиросяна. Также в нем принял участие Александр Круг, который присоединился к команде Сергея Жукова. Александра тогда обвинили в том, он эксплуатирует образ и творческое наследие своего знаменитого отца.
«Мне выпала возможность петь и совершенствоваться в музыке. Да, я не Михаил Круг, и даже не сравнивайте его голос с моим голосом, у меня свой тембр и свои взгляды на музыку, но я готов достигать и карабкаться вверх», — говорил тогда Александр.
С самого начала проекта Круг занял лидирующие позиции. Музыкант продемонстрировал свои новые таланты, отойдя от привычного исполнения шансона. Он начал петь поп-музыку и даже попробовал свои силы в рок-жанре. Александр продержался на проекте 9 недель, после чего покинул «Фабрику» по итогам голосования.
Александр Круг сейчас
Александр Круг и Ульяна Сытинова (Фото: Instagram* @alexanderkkrug)
Александр Круг в последнее время много работает, записывает новые треки и ездит в гастрольные туры в качестве спецгостя. В августе 2024 года вышел его дебютный альбом под названием «Здравствуйте», который состоит из 10 песен, посвящённых памяти отца. В феврале 2025 года вышел сингл Александра Круга «Параллельные вселенные».
Что касается личной жизни молодого певца, то он уже почти год состоит в отношениях со стилистом Ульяной Сытиновой. Пара познакомилась на передаче «Давай поженимся!». Из трех девушек Александр выбрал Ульяну, однако зрители сомневались, что эти отношения будут долгими. Но молодые люди продолжили общение, а вскоре стали парой.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Елена Генералова