Оформил 20 млн на мать: бывшая жена Матвея Сафонова обвинила его в сокрытии доходов

Матвей Сафонов (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)
Бывшая жена Матвея Сафонова обвинила его в сокрытии доходов: футболист оформил одну из выплат на свою мать. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По словам экс-супруги спортсмена, Матвей оформил выплату в 20 млн рублей от ФК «Краснодар» на свою мать, чтобы якобы снизить свой доход и платить меньше алиментов. Уточняется, что Анастасия требует с футболиста 60 млн рублей.
Как утверждают адвокаты Сафонова, эта сумма сразу же была направлена на погашение долга, что подтверждают соответствующие документы. Также Анастасия заявляет, что Матвей пытается переоформить на другое лицо свою машину.
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Как утверждают адвокаты Сафонова, эта сумма сразу же была направлена на погашение долга, что подтверждают соответствующие документы. Также Анастасия заявляет, что Матвей пытается переоформить на другое лицо свою машину.
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Екатерина Коршунова