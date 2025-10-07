Headhunter: люди на руководящих должностях чаще всего слушают музыку на работе
Результаты опроса сервиса «МТС музыка» и платформы Headhunter показали, что 54% российских руководителей слушают музыку во время работы, пишет ТАСС.
Специалисты категории мидл делают это реже — 44%, а начинающие соискатели занимают третье место с 22%.
Более половины респондентов (58%) выбирают стриминговые сервисы для прослушивания музыки. Поп-музыка оказалась самой популярной среди работников финансовой сферы (43%), юристов и менеджеров (39%). Административный персонал также предпочитает этот жанр (37%).
Рок слушают IT-специалисты (30%), врачи (27%) и работники добывающей отрасли (26%). Электронную музыку выбирают на производстве и в сервисном обслуживании (22%), а также IT-специалисты (16%) и маркетологи (13%).
Классическую музыку предпочитают работники сферы добычи сырья (9%) и высшего менеджмента (8%). Джаз нравится представителям искусства и массмедиа (9%), а также специалистам в маркетинге и PR (по 6%).
