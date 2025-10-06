Москвичам рассказали о погоде на на октябрь
Синоптик Вильфанд: климатические качели продолжатся в октябре
Погода в столичном регионе до конца октября будет непредсказуемой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, резкие изменения погоды бьют все рекорды, и осень исключением не станет.
«В этом году отопительный сезон начался раньше на 10 дней. Погода была очень теплой первые 22 дня сентября, а потом резко похолодало, и наступил отопительный период. Месяц очень изменчивый. Примерно такая ситуация прогнозируется вообще в этом году, климатические качели продолжаются», — отметил Вильфанд в разговоре с «Вечерней Москвой».
Он добавил, что на выходных 18 и 19 октября дождей не будет, поэтому можно запланировать отдых на природе.
Тем временем синоптик, метеоролог, климатолог Александр Шувалов рассказал «Известиям», что на текущей неделе в столичном регионе температура воздуха будет достигать +12…+14 °С.
«Дожди у нас только сегодня и в пятницу будут, может быть, вторая половина четверга еще будет захвачена дождями. Здесь будет небольшой перерыв в дождях, но по ночам возможны туманы», — отметил специалист.
Он уточнил, что дождливые дни будут чередоваться с солнечными периодами. По словам Шувалова, до пятницы заморозков в Москве и Подмосковье не будет, а в дневные часы воздух будет прогреваться до +12…+14 °С.