Россияне стали чаще покупать гаджеты для заготовок и аэрогрили в сентябре
Сентябрь стал месяцем активных покупок для россиян, которые начали интересоваться домашними заготовками. На маркетплейсе Ozon спрос на аэрогрили увеличился в пять раз по сравнению с прошлым годом, пишет РИА Новости.
Рост интереса к заготовкам связан с трендом на здоровое питание. Люди стремятся употреблять натуральные продукты, и доступная техника значительно упрощает процесс. Аэрогриль используется не только для готовки, но и для стерилизации банок и сушки овощей.
Помимо этого, россияне активно покупают маринаторы, спрос на которые вырос в десять раз. Электротерки стали популярнее в два раза. Вакуумические упаковщики также привлекли внимание. Наблюдается рост интереса к сушилкам для овощей, причем потребители отдают предпочтение современным устройствам, оснащенным функцией конвекции.
