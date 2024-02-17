Hill: «юридические удары» могут нанести ущерб финансовому состоянию Трампа

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Финансовое положение бывшего американского лидера Дональда Трампа может серьезно ухудшиться. Как сообщает The Hill, два гражданских иска привели к астрономическим штрафам для политика.
Суд в Нью-Йорке обязал Дональда Трампа выплатить около 355 миллионов долларов с процентами за искажение информации в финансовых отчетах, предназначенных для получения налоговых и страховых льгот.
Согласно другому решению суда, политик должен заплатить писательнице Э. Джин Кэрролл за порочащие ее сведения в 2019 году. Бывший президент США опроверг обвинения в том, что он совершил сексуальное насилие над ней несколько десятилетий назад. Общая сумма двух штрафов составила 438,1 млн долларов США, а с учетом процентов по обвинению в мошенничестве она может вырасти до 500 млн долларов США.
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Суд в Нью-Йорке обязал Дональда Трампа выплатить около 355 миллионов долларов с процентами за искажение информации в финансовых отчетах, предназначенных для получения налоговых и страховых льгот.
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Александр Климов