Фото: сайт Кремля
Расследование спецслужб США о связях бывшего президента Дональда Трампа с Россией, которое впоследствии было опровергнуто Москвой и Вашингтоном, оказалось сфальсифицированным ЦРУ.
Об этом говорится в совместной публикации журналистов Мэтт Таибби и Алекс Гутентаг, а также американского писателя Майкла Шелленберга на онлайн-платформе Substack.
По их данным, ЦРУ «сфальсифицировали разведданные», чтобы замаскировать тот факт, что Россия в 2016 году выражала предпочтение экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, а не Трампу. Авторы статьи утверждают, что на самом деле Россия не боялась Хиллари Клинтон и поддерживала ее, так как это было выгодно для них.
По словам их источников, близких к комитету палаты представителей США по разведке, содержащиеся в докладе разведданные были подделаны. Их организованный характер был таков, что выглядело, будто президент России Владимир Путин поддерживал Трампа, хотя свидетельства указывали на обратное.
Авторы публикации также утверждают, что за подделкой разведданных стоял Джон Бреннан, который в то время возглавлял ЦРУ. Он также приказал установить наблюдение за двадцатью помощниками Трампа еще до выборов 2016 года и склонил руководителей разведки союзных стран к проведению «атак» на соратников Трампа.
Подчеркивается, что все это начиналось как политическое предприятие, а не как расследование в области национальной безопасности. Расследование против Трампа проводилось с целью нанести ему ущерб и «никак не касалось отношений с Россией».
В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Дарэм заключил, что ФБР использовало «сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию» для запуска расследования.
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По их данным, ЦРУ «сфальсифицировали разведданные», чтобы замаскировать тот факт, что Россия в 2016 году выражала предпочтение экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, а не Трампу. Авторы статьи утверждают, что на самом деле Россия не боялась Хиллари Клинтон и поддерживала ее, так как это было выгодно для них.
Авторы публикации также утверждают, что за подделкой разведданных стоял Джон Бреннан, который в то время возглавлял ЦРУ. Он также приказал установить наблюдение за двадцатью помощниками Трампа еще до выборов 2016 года и склонил руководителей разведки союзных стран к проведению «атак» на соратников Трампа.
Подчеркивается, что все это начиналось как политическое предприятие, а не как расследование в области национальной безопасности. Расследование против Трампа проводилось с целью нанести ему ущерб и «никак не касалось отношений с Россией».
В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Дарэм заключил, что ФБР использовало «сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию» для запуска расследования.
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Артем Кузьмин