Химчан предупредили о мерах пожарной безопасности в майские праздники

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В Химках готовятся к пожароопасному сезону, наступившему с приходом тепла. План мероприятий обсудили на общегородском совещании под руководством главы городского округа Дмитрия Волошина, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в Химках патрулируют пожароопасные участки и места массового отдыха горожан, проводят противопожарную опашку населённых пунктов вблизи лесов, санитарную очистку пожарных водоёмов. Помимо этого, для ликвидации пожаров готовят специальную технику.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В пожароопасный сезон в Химках организовано круглосуточное дежурство служб, контролирующих пожароопасную обстановку. Также на территории округа разработали паспорта населённых пунктов и территорий СНТ, подверженных угрозе природных пожаров.
Ранее сообщалось, что за разведение костров в неположенном месте нарушителей ждёт штраф. Для физических лиц составляет от 15 до 60 тыс. рублей, для должностных - от 30 до 110 тыс. рублей, для юрлиц – от 100 тыс. до 2 млн рублей. В случае возбуждения уголовного дела возможно лишение свободы на срок от 8 лет.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Как отметили в администрации, по завершении пожароопасного периода будут определены возможные места возгорания лесов в 2025 году. Кроме того, используя данные о чрезвычайных ситуациях текущего года, власти муниципалитета предусмотрят пожарно-профилактические мероприятия на следующий сезон.
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Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В пожароопасный сезон в Химках организовано круглосуточное дежурство служб, контролирующих пожароопасную обстановку. Также на территории округа разработали паспорта населённых пунктов и территорий СНТ, подверженных угрозе природных пожаров.
Химчанам необходимо знать и соблюдать правила пожарной безопасности. Не рекомендуется пользоваться открытым огнём вблизи деревянных строений, кустарников и сухой травы, так как огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым. Нельзя сжигать собранный мусор и сухую траву. Запрещается разводить костры на полях и на расстоянии менее 50 м. от объектов защиты. Кроме того, следует быть осторожными при эксплуатации обогревательных приборов и печей, иметь в доступе средства пожаротушения», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Ранее сообщалось, что за разведение костров в неположенном месте нарушителей ждёт штраф. Для физических лиц составляет от 15 до 60 тыс. рублей, для должностных - от 30 до 110 тыс. рублей, для юрлиц – от 100 тыс. до 2 млн рублей. В случае возбуждения уголовного дела возможно лишение свободы на срок от 8 лет.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Как отметили в администрации, по завершении пожароопасного периода будут определены возможные места возгорания лесов в 2025 году. Кроме того, используя данные о чрезвычайных ситуациях текущего года, власти муниципалитета предусмотрят пожарно-профилактические мероприятия на следующий сезон.
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Лора Луганская