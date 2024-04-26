Химчан предупредили о мерах пожарной безопасности в майские праздники

Следите за нашими новостями в удобном формате

В Химках готовятся к пожароопасному сезону, наступившему с приходом тепла. План мероприятий обсудили на общегородском совещании под руководством главы городского округа Дмитрия Волошина, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.