Юристы напомнили о штрафах за жарку шашлыка в неположенном месте

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Жарка шашлыка на неотведенных для этого местах чревата штрафом до 30 тысяч рублей. Об этом рассказали юристы в беседке с РИА Недвижимость.
Член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров заявил, что по закону, жарить шашлыки можно исключительно на специально отведенной для этого площадке при наличии песка для тушения пожара и на расстоянии как минимум 5 метров от огня до построек.
Глава Saunin Law Practice Андрей Саунин отметил, что нарушения правил пожарной безопасности в лесах, куда также входит приготовление еды на открытом огне, может завершиться предупреждением или наложением административного штрафа на человека в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.
Если жарка шашлыка привела к лесному пожару, штраф может достигнуть 50-60 тысяч рублей, а если пожар навредил здоровью людей, инициаторы костра могут столкнуться с уголовной ответственностью.
Юрист добавил, что даже на специальных площадках, во время приготовления пищи с использованием открытого огня, в радиусе 10 метров не должны находится легковоспламеняющихся объектов, к примеру сухостойных деревьев и сухой травы.
Помимо этого, при разведении огня на открытом воздухе всегда необходимо держать рядом средства пожаротушения, подытожил Саунин.
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«Нельзя в целом жарить шашлык во дворах и гаражах; на балконах, верандах, крышах и террасах жилых домов; в черте города — парках, скверах, вблизи озер, если для этого нет специально оборудованной площадки, на землях общего пользования населенных пунктов без наличия специально оборудованной площадки», — уточнил юрист.
Глава Saunin Law Practice Андрей Саунин отметил, что нарушения правил пожарной безопасности в лесах, куда также входит приготовление еды на открытом огне, может завершиться предупреждением или наложением административного штрафа на человека в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.
Если жарка шашлыка привела к лесному пожару, штраф может достигнуть 50-60 тысяч рублей, а если пожар навредил здоровью людей, инициаторы костра могут столкнуться с уголовной ответственностью.
Юрист добавил, что даже на специальных площадках, во время приготовления пищи с использованием открытого огня, в радиусе 10 метров не должны находится легковоспламеняющихся объектов, к примеру сухостойных деревьев и сухой травы.
Помимо этого, при разведении огня на открытом воздухе всегда необходимо держать рядом средства пожаротушения, подытожил Саунин.
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Алина Юрчак