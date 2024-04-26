Шашлык за 2 млн рублей: жителям Ступина напомнили о штрафах за костры в лесах

Андрей Семибратов
Пикник с шашлыками в неположенном месте обойдётся нарушителю в крупную сумму — штраф за разведение огня в подмосковных лесах составляет от 15 тысяч до 2 млн рублей. Об этом стоит помнить тем жителям округа Ступино, которые облюбовали для отдыха на природе лесной массив между городскими прудами и микрорайоном «Дубки», передаёт корреспондент Андрей Семибратов.
«Сейчас в этом лесу чисто после субботников, но на полянах много старых кострищ. Разводить открытый огонь здесь запрещено, за порядком будут следить инспекторы лесного хозяйства», — говорится в сообщении.Отмечается, что отслеживать нарушителей пожарной безопасности сможет также любой неравнодушный житель региона через приложение «Народный инспектор». Категория «Костёр в лесу» появится в приложении с началом майских праздников.
Ранее сообщалось, что штраф за разведения костра в неположенном месте для физических лиц составляет от 16 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 110 тысяч, а для юридических лиц — от 100 тысяч до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок до восьми лет.
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