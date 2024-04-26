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Шашлык за 2 млн рублей: жителям Ступина напомнили о штрафах за костры в лесах

26 апреля 2024, 15:04
Андрей Семибратов

Андрей Семибратов

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Пикник с шашлыками в неположенном месте обойдётся нарушителю в крупную сумму — штраф за разведение огня в подмосковных лесах составляет от 15 тысяч до 2 млн рублей. Об этом стоит помнить тем жителям округа Ступино, которые облюбовали для отдыха на природе лесной массив между городскими прудами и микрорайоном «Дубки», передаёт корреспондент Андрей Семибратов.
«Сейчас в этом лесу чисто после субботников, но на полянах много старых кострищ. Разводить открытый огонь здесь запрещено, за порядком будут следить инспекторы лесного хозяйства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что отслеживать нарушителей пожарной безопасности сможет также любой неравнодушный житель региона через приложение «Народный инспектор». Категория «Костёр в лесу» появится в приложении с началом майских праздников.



Ранее сообщалось, что штраф за разведения костра в неположенном месте для физических лиц составляет от 16 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 110 тысяч, а для юридических лиц — от 100 тысяч до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок до восьми лет.

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#ступино
#пожарная безопасность
#лесные пожары
«Отрыв головы от тела»: Психолог объяснил, как работа в огороде влияет на психику человека
Психолог Заников: на природе мозг начинает работать на других частотах
26 апреля 2024, 15:08

Фото: iStock/macniak

Английские учёные сообщили о снижении риска депрессии при работах на даче. Исследователи выяснили, что работа в огороде снижает риск депрессии на 23%.
Психолог-психотерапевт Тамерлан Заников в беседе с «Радио 1» объяснил, как физический труд на природе влияет на психологическое здоровье человека.

«Любая монотонная физическая нагрузка (мытье посуды, уборка комнаты, грядки) — это все медитативные техники. Человек совершает цикличные действия и входит в медитативное состояние, когда у него начинает разгружаться голова. Когда моете посуду или когда квартиру убираете, погружаетесь в трансовое состояние и расслабляетесь. Это называется в психологии — диссоциация — отрыв головы от тела. У нас большинство людей живут в башке, они перестают ощущать свое тело. И у человека развивается много болезней, в том числе психосоматических, потому что человек не ощущает телесных границ. Когда ты совершаешь физические действия, голова начинается автоматически разгружаться, а тело включается — это дополнительный отвлекающий фактор», — сообщил эксперт.

Также специалист рассказал, почему свежий воздух и растения — это позитивный фактор для восстановления нервной системы.

«Ты выезжаешь за город, и на тебя перестает влиять это огромное количество шума, взгляд не упирается в дом. Мы же все время упираемся во что-то, особенно современные люди упираются в телефон. И когда ты переводишь взгляд в поле, в лес, в небо, у тебя тоже мозг резко начинается расслабляться, потому что напряжение в глазах пропадает. Напряжение в глазах связано с работой мозга сильно. Работа мозга начинает работать на других частотах», — поделился эксперт.

Психолог добавил, что человеку не хватает заземления, а контакт с природой в этом помогает.

«Человеку не хватает заземления. Мы живем все время в голове, в нереальном мире. Особенно с точки зрения того, что виртуальный мир захватывает нашу жизнь, а искусственный интеллект превратил нашу жизнь в фарс, мы уже не понимаем, где настоящее, а где нет. А природа помогает понять, что ты в реальном мире находишься», — объяснил собеседник.

Таким образом, по словам Тамерлана Заникова, контакт с природой и физический труд положительно влияют на психологию человека, давая возможность понять, что он земное существо.

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ФАС призвала авиакомпании скорректировать цены на билеты из-за жалоб россиян
26 апреля 2024, 14:52

Фото: istockphoto / PeopleImages

На некоторых российских авиамаршрутах цены не соответствуют принципам динамического ценообразования. Такой вывод сделала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), проанализировав жалобы граждан на увеличение стоимости авиабилетов, заявили в пресс-службе ведомства.
В официальном заявлении также отмечается, что ФАС обратила внимание авиакомпаний на необходимость корректировки ценообразования для обеспечения доступности авиаперевозок.

Кроме того, ФАС направила письма авиакомпаниям «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», NordWind, Smartavia, UTair с требованием представить пояснения относительно применяемой ценовой политики, проведенного анализа стоимости авиабилетов и предоставить в ФАС коммерческую политику или другой документ, определяющий ценообразование на 2023-2024 годы.

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#рф
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В Подмосковье прошли учения в рамках подготовки к пожароопасному сезону
26 апреля 2024, 14:48

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области

Масштабные учения в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2024 года проведены в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.
Учения проводились на территории Богородского городского округа.

«Мы представили различные сценарии развития возможных чрезвычайных ситуаций, для ликвидации которых привлекаются добровольцы, малые группы реагирования различных организаций, подразделения пожарной охраны Московской области и федеральной противопожарной службы, авиация. Наши специалисты на основе своего богатого опыта ликвидации ЧС смоделировали типичные примеры каждодневной успешной работы единой системы МОСЧС», — подчеркнул начальник Главного управления МЧС России по Московской области, генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин.

Также в рамках учений была продемонстрирована профилактическая работа инспекторов пожарного надзора и деятельность добровольных пожарных команд.

Стоит отметить, что за разведение костров в неположенном месте нарушителей ждет штраф. В 2022 году его размер был увеличен и составляет:

- для физических лиц - от 15 до 60 тыс. рублей;
- для должностных лиц - от 30 до 110 тыс. рублей;
- для юридических - от 100 тыс. до 2 млн рублей.
- возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

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#лесные пожары
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Каширские первоклассники потушили вместе с огнеборцами условный пожар
26 апреля 2024, 14:47

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Работники Мособлпожспаса организовали ознакомительную экскурсию для первоклассников Богатищевской средней школы городского округа Кашира. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Специалисты показали школьникам служебные помещения, спецтехнику, аварийно-спасательное оборудование и снаряжение, которое используют огнеборцы. Работники противопожарно-спасательной службы вместе с ребятами потушили условный пожар с помощью рабочей рукавной линии и пожарного ствола», – рассказал начальник караула Владимир Шилкин.
По его словам, пожарные также посоветовали подрастающему поколению с осторожностью использовать электрические приборы и не перегружать электросеть. Это может вызвать короткое замыкание и пожар.

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#московская область
#пожарные
#мособлпожспас
#экскурсия
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Месть за покушение и 17 лет тюрьмы: почему Генпрокуратура не верит в смерть бизнесмена Кана
Бизнесмена Олега Кана приговорили к 17 годам колонии: что известно
26 апреля 2024, 14:40

Фото: iStock/AMilkin

Рыбопромышленник Олег Кан, получивший прозвище «крабовый король» заочно приговорен к 17 годам заключения. О том, почему Генпрокуратура РФ не поверила в новость о его гибели, и за что он организовал убийство бизнесмена, расскажет редакция «Радио 1».

«Крабовый король» Олег Кан: что известно


«Крабового короля» Олега Кана заочно приговорили к 17 годам строгого режима за организацию в 2010 году убийства другого предпринимателя — Валерия Пхиденко. В марте адвокаты Кана сообщали о его смерти, однако Генпрокуратура посчитала это инсценировкой. Бизнесмен объявлен в международный розыск.

Кроме того, суд обязал Кана выплатить пяти пострадавшим по 3 миллиона рублей.

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Генпрокуратура не верит в смерть Олега Кана


Правозащитники «крабового короля» выступили с требованием закрыть дело, сославшись на то, что Кан умер. В качестве доказательств было представлено наследственное дело, открытое на имя человека с идентичными ФИО и датой рождения, который скончался 14 февраля 2023 года. Кроме того, правозащитники заявили о существующем свидетельстве о смерти.

Генпрокуратура посчитала это инсценировкой, так как в загсах подобных сведений нет, а родственники Кана в загс не обращались. Слухи о смерти рыбопромышленника начали распространяться в телеграм-каналах с конца февраля. По информации порталов, Кан был похоронен в Южной Корее. Одной из возможных причин его смерти назывался рак поджелудочной железы.

«Крабовый король» заказал убийство бизнесмена


«Крабовый король» в 2010 году организовал убийство бизнесмена Валерия Пхиденко, который, как он считал, был причастен к покушению на его жизнь. Покушение на Кана было совершено в марте 2005 года. Предпринимателя ранили в область грудной клетки и брюшную область. По версии следствия, после этого он решил отомстить.

Как установили правоохранители, Кан нашел исполнителя преступления осенью того же года. В настоящее время найти заказного убийцу так и не удалось. Кроме того, в покушении на жизнь бизнесмена был задействован пособник. Он пригласил потерпевшего на деловую встречу в ресторан, где стрелок произвел смертельные выстрелы в голову и грудь предпринимателя.

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Контрабанда краба и уклонение от налогов


Уголовное дело в отношении Кана было возбуждено в 2023 году. Кроме заказного убийства, бизнесмен обвиняется в в создании преступного сообщества и контрабанде краба. Генпрокуратура обвинила его в контрабанде 3 тыс. тонн живого краба на сумму 2,6 млрд рублей и уклонении от уплаты налогов и таможенных сборов на более чем 3,69 млрд рублей.

Кан незаконно поставлял краба в Китай, Южную Корею и Японию, причинив тем самым ущерб «водным биологическим ресурсам».

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В акции «Диктант Победы» приняли участие более 600 жителей Павлово-Посадского округа
26 апреля 2024, 14:40

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

20 площадок организовали на территории Павлово-Посадского округа для проведения международной акции «Диктант Победы», свои знания по истории Великой Отечественной войны проверили более 600 жителей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Акция очень патриотичная, особенно в современных условиях. Сейчас важно знать историю нашей Победы в Великой Отечественной войне, ещё раз вспомнить те события, которые происходили в те страшные для нашей страны годы», — сказала исполнительный секретарь окружного отделения партии «Единая Россия» Наталья Золина.
Она добавила, что активными участниками акции стали ветераны, молодёжь, члены местного Совета депутатов и прочие патриотично настроенные люди.

Отмечается, что в этом году «Диктант Победы» был посвящён годовщине освобождения Севастополя и Крыма, началу операции «Багратион» и 80-летию полного снятия блокады с Ленинграда.

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#павловский посад
#диктант победы
#великая отечественная война
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В Московской области с начала сезона охоты выявили более ста нарушителей
26 апреля 2024, 14:32

Фото: Istockphoto / Jordi Mora Igual

Сотрудники Госохотнадзора составил протоколы на 114 нарушителей с начала сезона охоты в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.
«Не все соблюдают требования по сохранению охотничьих ресурсов. На сегодня уже выявлено 114 нарушений, составлены протоколы по статье КоАП «Нарушение правил охоты». Специалисты проверяют у охотников разрешения на добычу охотничьих ресурсов, путёвки, отслеживают добытые ими виды животных и их количество. На нарушителей не только выписывают протоколы – с ними также проводят профилактические беседы для недопущения подобных нарушений в дальнейшем», – пояснил министр экологии и природопользования области Тихон Фирсов.
Он напомнил, что сезон охоты на вальдшнепов, тетеревов, глухарей, гусей и уток из укрытия на юге региона уже завершился. На севере Подмосковья он продлится до 29 апреля включительно

В этот период охотнику разрешено добыть в день не более пяти гусей, селезней и не более трёх вальдшнепов. Глухарей и тетеревов можно добывать не более одной особи за весь сезон охоты с одного тока. Помимо этого, на территории области с 20 марта по 10 мая разрешена охота из укрытия с использованием живой подсадной утки.

Нарушение правил охоты влечёт наложение на граждан административного штрафа в размере от 500 до 4 тыс. рублей. В некоторых случаях могут быть конфискованы орудия охоты.

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Стало известно, как правильно ловить щуку
Рыбакам рассказали о правилах успешного отлова щуки
26 апреля 2024, 14:16

Фото: iStock/mel-nik

Щука является одной из самых популярных рыб среди рыболовов. Однако она известна своей хитростью и поймать её не так-то просто.
Как правильно выбрать место, чтобы поймать эту рыбу рассказала Общественная Служба Новостей.

Щука может вырасти до 1,5 метров в длину, а её вес может достигнуть 35 кг. Чтобы поймать щуку, необходимо правильно выбрать место для рыбалки. Она водится в чистой воде с каменистым дном. Такой водоём можно найти в отдалённых местах, где нет большого числа других рыбаков.

Также щука часто обитает на участках с обратным течением, которое создаёт зоны с богатой кислородом водой. Такие места можно найти на поворотах рек или вблизи опор мостов.

Кроме того, щука водится на берегах, богатых деревьями и кустарниками. Она прячется под корнями. Можно забрасывать приманку рядом с ними.

Щуку хорошо ловить на спиннинг. В качестве приманки можно использовать воблеры, блесны и силиконовые приманки, а также живую рыбу.

Однако при выборе приманки стоит ориентироваться на сезон, условия рыбалки и личные предпочтения рыболова. При этом универсальной приманки не существует, подчеркивает издание.

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#рыбалка
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Защита Иванова рассмотрит возможность внесения залога для смены меры пресечения
26 апреля 2024, 14:04

Фото: iStock/artisteer

Защита замминистра обороны Тимура Иванова будет рассматривать возможность залога в качестве альтернативы текущей мере пресечения.
Об этом 26 апреля пишет RT со ссылкой на адвоката Дениса Балуева.

«Мы рассмотрим данный вариант. Я не утверждаю, что это будет так», — подчеркнул адвокат.
По его словам, защита заинтересована в мере пресечения, которая не связана с лишением свободы. Вариант с залогом рассматривается как один из возможных вариантов.

Ранее суд отправил под стражу третьего фигуранта дела о взятке, в рамках которого рассматривается уголовное дело против Тимура Иванова. Речь идет о Александре Фомине, который, по данным следствия, предоставил Иванову и другому фигуранту дела, Сергею Бородину, услуги имущественного характера, включающие освобождение от обязательств по оплате товаров, работ и услуг, связанных с ремонтом зданий.

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