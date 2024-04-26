В Подмосковье прошли учения в рамках подготовки к пожароопасному сезону

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области
Масштабные учения в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2024 года проведены в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.
Учения проводились на территории Богородского городского округа.
Также в рамках учений была продемонстрирована профилактическая работа инспекторов пожарного надзора и деятельность добровольных пожарных команд.
Стоит отметить, что за разведение костров в неположенном месте нарушителей ждет штраф. В 2022 году его размер был увеличен и составляет:
- для физических лиц - от 15 до 60 тыс. рублей;
- для должностных лиц - от 30 до 110 тыс. рублей;
- для юридических - от 100 тыс. до 2 млн рублей.
- возможно лишение свободы на срок от 8 лет.
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«Мы представили различные сценарии развития возможных чрезвычайных ситуаций, для ликвидации которых привлекаются добровольцы, малые группы реагирования различных организаций, подразделения пожарной охраны Московской области и федеральной противопожарной службы, авиация. Наши специалисты на основе своего богатого опыта ликвидации ЧС смоделировали типичные примеры каждодневной успешной работы единой системы МОСЧС», — подчеркнул начальник Главного управления МЧС России по Московской области, генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин.
Также в рамках учений была продемонстрирована профилактическая работа инспекторов пожарного надзора и деятельность добровольных пожарных команд.
Стоит отметить, что за разведение костров в неположенном месте нарушителей ждет штраф. В 2022 году его размер был увеличен и составляет:
- для физических лиц - от 15 до 60 тыс. рублей;
- для должностных лиц - от 30 до 110 тыс. рублей;
- для юридических - от 100 тыс. до 2 млн рублей.
- возможно лишение свободы на срок от 8 лет.
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Мира Полтева