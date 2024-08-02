Химик Дорохов заявил об опасности купания в фонтанах в день ВДВ

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Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов заявил, что в городских фонтанах обитают различные микроорганизмы, включая вирусы, паразиты, бактерии.
Такие микроорганизмы могут вызвать серьёзные заболевания. Поэтому специалист предостерёг от купания в таких местах в день ВДВ.
До этого стало известно, как десантники Кемерова встретили День ВДВ. Так, торжественное празднование началось у Вечного огня на Весенней улице. Как пишет «Сiбдепо», в церемонии возложения цветов приняли участие ветераны боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, участники СВО, представители ветеранских организаций, духовенства и юнармейцы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с юбилеем 45-ю бригаду спецназа ВДВ, сформированную 30 лет назад в подмосковной Кубинке на базе 901-го отдельного десантно-штурмового батальона и 218-го отдельного батальона спецназа.
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«Городские фонтаны являются средой обитания для патогенных микроорганизмов, таких как бактерии, вирусы и паразиты. Эти микроорганизмы могут вызывать гастроэнтерит, гепатит А, кожные заболевания и легионеллёз. Основные источники загрязнения — фекалии птиц, бездомные животные, люди, использующие фонтаны для питья и купания, моющиеся в них», — пояснил в беседе с RT химик.
До этого стало известно, как десантники Кемерова встретили День ВДВ. Так, торжественное празднование началось у Вечного огня на Весенней улице. Как пишет «Сiбдепо», в церемонии возложения цветов приняли участие ветераны боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, участники СВО, представители ветеранских организаций, духовенства и юнармейцы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с юбилеем 45-ю бригаду спецназа ВДВ, сформированную 30 лет назад в подмосковной Кубинке на базе 901-го отдельного десантно-штурмового батальона и 218-го отдельного батальона спецназа.
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Мелисса Тимофеева