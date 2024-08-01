День ВДВ 2024: История и традиции праздника

День ВДВ в России отмечается 2 августа и является одним из самых известных и значимых праздников. В этот день во многих городах страны проходят масштабные мероприятия. В 2024 году Воздушно-десантным войскам исполнится 94 года.
История ВДВДнём рождения ВДВ в России считается 2 августа 1930 года, когда в ходе учений под Воронежем впервые десантировались 12 человек. С тех пор в нашей стране этот день стал Днём ВДВ. Форменный головной убор десантников — голубой берет. Призывники в ВДВ не попадают, их набирают только по контракту.
Первый воздушно-десантный отряд был сформирован в 1931 году в Ленинградском военном округе. В дальнейшем активно развивали этот вид войск. Во время Великой Отечественной войны ВДВ участвовали в боевых действиях, особенно отличившись в январе-феврале 1942 года в ходе крупной операции в тылу врага. «Голубые береты» выполняли боевые задачи в Афганистане и других странах, на Северном Кавказе, в Закавказье, Югославии, на Новой Земле и в других местах. С воздушно-десантных войск начался эксперимент Минобороны России по переводу армии на контрактную основу.
Воздушно-десантные войска России сейчасВоздушно-десантные войска России — это род войск, предназначенный для выполнения задач в тылу противника, таких как захват и уничтожение элементов высокоточного оружия, нарушение управления войсками и коммуникаций, а также блокирование и уничтожение воздушных десантов и прорвавшихся группировок противника. Они способны быстро создавать и наращивать мобильные группировки на любых направлениях.
Фото: istockphoto / VanderWolf-Images
В 2015 году общая численность ВДВ превышала 45 тысяч человек, но точную цифру сегодня не раскрывают.
С 2015 года в составе войск действуют три боевые компоненты: десантно-штурмовая, воздушно-десантная и десантно-штурмовая (горная). Воздушно-десантные войска России являются одним из самых мобильных и боеспособных видов Вооружённых Сил.
В их состав входят:
- воздушно-десантные и десантно-штурмовые дивизии;
- десантно-штурмовые бригады;
- воинская часть специального назначения;
- воинские части обеспечения.
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В июне 2022 года командующим войсками был назначен Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский. Первым заместителем командующего и начальником штаба является генерал-лейтенант Анатолий Концевой.
Боевая техника и вооружение Воздушно-десантных войскК началу Великой Отечественной войны в арсенале советских десантников были пулемёты, миномёты, лёгкие танки, пушки калибром 45 и 76 миллиметров. Их перевозили на бомбардировщиках и пассажирских самолётах.
В 1960-е годы началось их перевооружение. Десантники получили специализированную боевую технику и военно-транспортные самолёты. В 1980-е годы они начали осваивать парашютные прыжки с Ан-8, Ан-12, Ан-22 и Ил-76.
Сегодня ВДВ России используют разнообразную технику, включая танки Т-72Б3, БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», беспилотники «Орлан-10». На вооружении есть линейка авиадесантной техники. БМД-4М оснащена пушкой-пусковой установкой, автоматической пушкой калибра 30 мм и пулеметом. В арсенале десантников также есть противотанковые пушки и ЗРК «Птицелов». В 2009 году Минобороны России хотело создать бригаду на автомобилях, но десантники вернулись к традиционной технике.
В 2020 году ВДВ начали получать парашютно-бесплатформенные системы ПБС-950У и ПБС-955 для десантирования БМД-4М из всех типов самолетов Ил-76. В 2022 году на испытания передали парашютную систему «Кадет-100» для учебных прыжков.
ВДВ в зоне СВО
Воздушно-десантные войска России проявляют невероятное мужество, отвагу и силу духа во время специальной военной операции. Президент Владимир Путин высоко оценил их выдающиеся достижения.
Десантники успешно выполняют штурмовые и оборонительные задачи, эффективно противостоят действиям диверсионно-разведывательных групп и участвуют в боях с превосходящими силами противника.
Один из ярких примеров героизма — это история полковника Александра Шипова. Он возглавил тактическую группу, обеспечивающую передвижение запасного командного пункта, и обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника. Нанеся по ней упреждающий удар, он разгромил подразделение из 40 боевиков. В результате 13 десантников были награждены государственными наградами. В этом случае большую роль в сдерживании врага также сыграла профессиональная работа артиллерии.
В зоне СВО десантников поддерживают ударами авиации, танков и беспилотных летательных аппаратов. На одном из направлений они захватили 17 опорных пунктов противника. С начала спецоперации военнослужащие соединения уничтожили несколько сотен танков, бронемашин и больше тысячи единиц автомобильной техники.
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Министерство обороны РФ сообщает, что десантники активно используют штатную бронетехнику, противотанковые комплексы и автоматические гранатомёты для ударов по позициям противника.
В начале апреля десантникам были переданы тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк», которые уже показали свою высокую эффективность. Стрельба ведётся с использованием новейших программных систем топогеодезической привязки.
«Голубые береты» всё чаще выполняют роль наземных войск, поэтому десантные подразделения усиливаются тяжёлой общевойсковой техникой. Это связано со спецификой боевой обстановки.
ВДВ не утратили своего значения как высокомобильный род войск, который может устанавливать контроль над вражескими объектами в глубоком тылу. Однако воздушно-десантные операции требуют тщательной разведки и уничтожения противовоздушной обороны. Десантники востребованы также при проведении крупных наступательных операций.
Как служат десантники
Служба в ВДВ требует отличной физической формы и высокого уровня дисциплины от военнослужащих. По этой причине к кандидатам предъявляются повышенные требования.
Призывник должен иметь рост от 175 до 190 сантиметров и вес от 75 до 85 килограмм, крепкое телосложение и высокий уровень физической подготовки. Важным условием является отсутствие вредных привычек.
Дополнительным преимуществом будет наличие спортивного разряда по парашютному спорту. Стандартным условием для распределения призывника в качестве воздушного десантника является присвоение ему категории «А-1». Эта категория означает «годен без ограничений, без патологий и отклонений».
Фото: медиасток.рф
Повысить шансы на поступление в ВДВ можно, развивая общую и силовую выносливость различными видами спорта, особенно легкой атлетикой и боевыми искусствами. Тренировки должны быть полноценными, чтобы получить спортивный разряд.
За год службы рядовой десантник может совершить от 12 до 13 прыжков с парашютом. Перед прыжками военнослужащие отрабатывают их на специальных тренажёрах, макетных самолётах и учебно-тренировочных комплексах.
Символы Воздушно-десантных войск
Эмблема Воздушно-десантных войск РоссииЭмблема ВДВ представляет собой изображение парашюта, окружённого двумя самолётами. Она символизирует принадлежность военнослужащего к «крылатой пехоте» и духовное единство всех десантников.
В 1955 году, когда советская армия переходила на новую форму одежды, для военнослужащих разных видов и родов войск разрабатывались новые знаки различия. Был объявлен конкурс на создание новой символики.
Победителем стала Зинаида Бочарова, ведущий чертежник штаба ВДВ. Её рисунок стал основой для разработки различной десантной символики, которая используется и по сей день. Сегодня эмблема ВДВ украшает форму военнослужащих «воздушной пехоты». Она также является главной составляющей на наградных знаках, нарукавных нашивках и эмблемах частей.
Флаг Воздушно-десантных войск РоссииФлаг ВДВ — это неотъемлемый атрибут каждого десантника. Он представляет собой прямоугольное полотно небесно-голубого цвета с зелёной полосой внизу.
В центре флага находится золотая эмблема ВДВ, изображающая раскрытый парашют и фигуру парашютиста. По обе стороны от парашюта можно увидеть силуэты двух самолётов.
ТельняшкаТельняшка с бело-голубыми полосами – один из самых важных символов десантников. Она неразрывно связана с именем генерала Маргелова.
Во время ВОВ командир полка моряков-балтийцев мечтал, чтобы у его бойцов была своя тельняшка.
В 1959 году на учениях по массовому десантированию на воду офицеры штаба успешно справились с задачей. Последним прыгал полковник Устинович. Он вышел на берег, достал из-за пазухи тельняшки и вручил их участникам учений. С тех пор их вручали тем, кто совершил прыжок в воду.
Фото: медиасток.рф
К концу 1960-х Маргелову удалось убедить командование советской армии в необходимости тельняшки для десантников. Приказ Минобороны СССР от 26.07.1969 утвердил новую форму ВДВ, в которую вошла тельняшка. Чтобы десантников не путали с моряками, полосы сделали бело-голубыми — под цвет неба.
Берет десантникаГенерал Маргелов стал инициатором появления у десантников головного убора — голубого берета. В 1967 году он добился разрешения на использование этого элемента формы в подчинённых ему войсках.
«Войска Дяди Васи»Десантники называют себя «Войсками Дяди Васи» в честь своего легендарного командующего — генерала Василия Филипповича Маргелова.
Он сделал ВДВ элитными войсками. Именно благодаря ему ВДВ стали такими, какими их знают сегодня.
Чтобы стать десантником, нужно пройти строгий отбор. Василий Филиппович Маргелов стал командиром ВДВ в 1948 году, а в 1941 году был назначен командиром 1-го Особого лыжного полка моряков Балтийского флота. Благодаря своему авторитету он смог заслужить уважение бойцов и переодеть десантников в тельняшки.
Василий Филиппович разработал свою программу подготовки универсальных бойцов. Если вы видите красивого мужчину с развитой мускулатурой и в совершенстве владеющего рукопашным боем, то это точно десантник, прошедший курс подготовки дяди Васи.
День Воздушно-десантных войск — это и праздник, и день памяти героев-десантников, которые отдали свои жизни за Родину. В этот день десантники устраивают парады, показательные выступления и мастер-классы, а также вспоминают своих погибших товарищей.
Как десантники отмечают День ВДВ 2 августа: традиции праздникаМногие знают о традиции десантников в этот день надевать голубые береты и тельняшки, встречаться в парках и купаться в фонтанах. Также принято есть арбузы, которые поспевают к августу.
День Воздушно-десантных войск — это и праздник, и день памяти героев-десантников, которые отдали свои жизни за Родину. В этот день десантники устраивают парады, показательные выступления и мастер-классы, а также вспоминают своих погибших товарищей.
Фото: медиасток.рф
По традиции, в этот день они надевают тельняшки и торжественно проезжают по городу на машине с флагом ВДВ.
Арбузы — это традиционное угощение на День ВДВ. Эта традиция символизирует стремление десантников быть ближе к небу. Ведь когда они купаются в фонтанах и видят в них отражение неба, это напоминает им о высоте и свободе, которые они испытывают, служа в десантниках.
Что подарить на День ВДВ?Ко Дню ВДВ власти часто устраивают торжественные концерты, где представители страны или отдельных муниципалитетов поздравляют военнослужащих.2 августа также принято звонить сослуживцам, даже тем, с кем давно была потеряна связь. Считается, что каждый десантник в этот день должен позвонить своей любимой женщине: это может быть не только жена или возлюбленная, но и мама, бабушка, сестра.
2 августа десантникам принято дарить полезные и практичные подарки, желательно с символикой ВДВ. Хорошим подарком может стать тельняшка, термокружка, набор рюмок или столовых принадлежностей с символикой ВДВ. Однако наличие значка подразделения на подарке не обязательно, десантнику можно подарить что-то, что напрямую ассоциируется с мужественностью, например, многофункциональные ножи, кожаные сумки или фляги.
Если вы хотите сделать подарок близкому человеку, который празднует День ВДВ, и при этом не хотите использовать символику десанта, это не противоречит традициям праздника. Подарок может быть связан с любым увлечением или интересом человека.
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