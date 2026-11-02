Юрист перечислила пять оснований для признания завещания недействительным

02 ноября 2026, 03:27

Юрист Адвахова: Даже правильно оформленное завещание можно оспорить

Фото: iStock/Jirapong Manustrong

Даже правильно оформленное завещание можно оспорить и признать недействительным. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщила ассоциированный партнер адвокатского бюро «Теза» Надежда Адвахова.





По её словам, суд вправе отменить последнюю волю наследодателя по пяти главным основаниям. Первое — если в момент составления документа человек не понимал значения своих действий и не мог ими руководить.



