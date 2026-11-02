Юрист перечислила пять оснований для признания завещания недействительным
Юрист Адвахова: Даже правильно оформленное завещание можно оспорить
Даже правильно оформленное завещание можно оспорить и признать недействительным. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщила ассоциированный партнер адвокатского бюро «Теза» Надежда Адвахова.
По её словам, суд вправе отменить последнюю волю наследодателя по пяти главным основаниям. Первое — если в момент составления документа человек не понимал значения своих действий и не мог ими руководить.
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Второе основание — нарушение правил составления и удостоверения завещания. Документ могут признать недействительным, если при подписании или удостоверении присутствовал выгодоприобретатель, его супруг, дети или родители. Третье — отсутствие свидетелей там, где они обязательны.
Четвёртое основание связано с недостойным наследником. Гражданин не получит наследство, если умышленно и незаконно действовал против умершего или других наследников ради получения имущества.
Пятое основание касается права на обязательную долю. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, а также нетрудоспособные супруг, родители или иждивенцы получают не менее половины доли, которая причиталась бы им по закону.