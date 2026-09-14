Офтальмолог ответила, как уберечь школьника от близорукости

14 сентября 2026, 09:06

Офтальмолог назвала прогулки важной мерой против близорукости у детей

Фото: iStock/Natali_Mis

Врач-офтальмолог центра «Зрение» Ада Егорова посоветовала школьникам чаще проводить время на улице. Яркое естественное освещение помогает снизить риск развития близорукости, отметила специалист.