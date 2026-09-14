Офтальмолог ответила, как уберечь школьника от близорукости
Врач-офтальмолог центра «Зрение» Ада Егорова посоветовала школьникам чаще проводить время на улице. Яркое естественное освещение помогает снизить риск развития близорукости, отметила специалист.
В беседе с NEWS.ru она объяснила, что дневной свет стимулирует выработку дофамина. Это вещество сдерживает чрезмерное удлинение глазного яблока. При таком изменении фокус изображения смещается перед сетчаткой, поэтому человек хуже видит предметы вдали.
Освещенность в помещении обычно составляет примерно 300 люкс, тогда как на улице этот показатель значительно выше. По словам Егоровой, сетчатка получает пользу от дневного света даже в том случае, если ребенок во время прогулки пользуется смартфоном.
Гимнастика для глаз не способна остановить развитие близорукости или избавить от необходимости носить очки, подчеркнула врач. Упражнения помогают уменьшить усталость после учебы и полезны при недостаточности конвергенции — нарушении, при котором глазам трудно сводиться на близком объекте.
Особое внимание прогулкам стоит уделять детям, чьи родители страдают близорукостью. Наследственность сама по себе не гарантирует появление проблемы, однако интенсивная зрительная нагрузка в школе способна ускорить ее развитие.
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