Ветврач предупредила о появлении каракуртов в Подмосковье

14 сентября 2026, 09:10

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Старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Юлия Немцева сообщила, что из-за потепления климата в Московской области стали встречаться каракурты, известные как черные вдовы. Их яд представляет серьезную угрозу для человека и требует срочного обращения за медицинской помощью.