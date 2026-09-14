Ветврач предупредила о появлении каракуртов в Подмосковье
Старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Юлия Немцева сообщила, что из-за потепления климата в Московской области стали встречаться каракурты, известные как черные вдовы. Их яд представляет серьезную угрозу для человека и требует срочного обращения за медицинской помощью.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что в Подмосковье насчитывается около 15–20 тысяч видов насекомых. Наибольшую опасность для людей создают жалящие виды, кровососущие переносчики инфекций и некоторые паукообразные.
Осы, шершни, пчелы и земляные пчелы способны вызвать тяжелую аллергическую реакцию. Особенно рискованна атака нескольких насекомых: при угрозе они выделяют тревожные феромоны, привлекающие других особей. Для аллергиков множественные укусы могут оказаться смертельно опасными.
Слепни и мошки причиняют болезненные укусы, а их слюна содержит вещества, замедляющие свертываемость крови. Из-за этого поврежденный участок может долго кровоточить и воспаляться.
По словам Немцевой, укус каракурта способен спровоцировать судороги, сбои дыхания и нарушения в работе сердца. Без помощи врачей отравление может привести к смерти. Паук-оса, или аргиопа Брюнниха, не столь ядовит, однако его укус по ощущениям сопоставим с осиным и иногда вызывает выраженную аллергию.
Эксперт напомнила и о рисках, связанных с клещами. Они переносят вирусный энцефалит и боррелиоз, известный как болезнь Лайма, а еще эрлихиоз, анаплазмоз и туляремию. Комары могут распространять дирофиляриоз и ряд других инфекций.
В южных районах области все чаще замечают южнорусских тарантулов. Встречи с ними фиксируют в Раменском, Домодедовском и Ступинском округах. Их укус сопровождают отек, сильное жжение и ухудшение самочувствия. Желтый паук сак, или хейракантиум, способен вызвать быстрое воспаление, головную боль и тошноту.
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