«Такая маленькая часть»: 100-летняя пианистка поделилась простыми секретами долголетия

18 октября 2026, 22:03

100-летняя жительница США назвала смирение с благодарностью секретами долголетия

Фото: istockphoto/NetPix

В США 100-летняя пианистка Глория, которая до сих пор ежедневно играет на фортепиано, раскрыла простые секреты своего долголетия. Об этом сообщает TODAY.com.





Глория, попросившая не указывать ее фамилию, призналась, что сама удивлена тем, как долго живет. Она поделилась четырьмя правилами, которые помогают ей оставаться в форме. По ее словам, она воспитывает в себе благодарность и смирение, старается не быть эгоцентричной и не думать о себе слишком много.





«Будьте счастливы теми годами, что у вас есть. Будьте благодарны за каждый день. Каждый день важен», — советует она.

«Пианино — очень выразительный инструмент, будто у тебя есть свой маленький оркестр», — говорит она.

«Астрономия дает тебе взгляд на весь мир. Мы такая маленькая часть огромной вселенной», — отмечает она.