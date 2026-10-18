«Такая маленькая часть»: 100-летняя пианистка поделилась простыми секретами долголетия
100-летняя жительница США назвала смирение с благодарностью секретами долголетия
В США 100-летняя пианистка Глория, которая до сих пор ежедневно играет на фортепиано, раскрыла простые секреты своего долголетия. Об этом сообщает TODAY.com.
Глория, попросившая не указывать ее фамилию, призналась, что сама удивлена тем, как долго живет. Она поделилась четырьмя правилами, которые помогают ей оставаться в форме. По ее словам, она воспитывает в себе благодарность и смирение, старается не быть эгоцентричной и не думать о себе слишком много.
«Будьте счастливы теми годами, что у вас есть. Будьте благодарны за каждый день. Каждый день важен», — советует она.Американка также подчеркивает важность участия в жизни близких людей. У нее трое детей и двое внуков, с которыми она поддерживает тесную связь и общается каждый день.
«Пианино — очень выразительный инструмент, будто у тебя есть свой маленький оркестр», — говорит она.
Кроме того, Глория увлекается чтением научных и исторических книг. Больше всего она любит астрономию.
«Астрономия дает тебе взгляд на весь мир. Мы такая маленькая часть огромной вселенной», — отмечает она.