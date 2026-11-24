24 ноября 2026, 07:21

Химик Пыхтин: не любой пластиковый контейнер подходит для заморозки

Фото: iStock/ULADZIMIR CYARGEENKA

При выборе пластиковой тары для морозилки стоит обратить внимание на маркировку на дне, рассказал доцент кафедры химии и технологии переработки пластмасс и полимерных композитов РТУ МИРЭА Александр Пыхтин. Об этом сообщает «Газета.Ru».