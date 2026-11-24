Химик объяснил, как выбрать контейнер для заморозки продуктов
При выборе пластиковой тары для морозилки стоит обратить внимание на маркировку на дне, рассказал доцент кафедры химии и технологии переработки пластмасс и полимерных композитов РТУ МИРЭА Александр Пыхтин. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам специалиста, для хранения продуктов при низких температурах подходят контейнеры из полипропилена с обозначением PP и цифрой 5. Для морозилки годится и полиэтиленовая тара с цифрами 2 или 4, хотя она менее жесткая. От изделий из полистирола с маркировкой 6 химик советует отказаться.
Емкости из подходящего пластика можно использовать повторно, пока на них не появились повреждения. Если на посуде нет маркировки или ее приобрели для других целей, продукты лучше переложить в проверенную тару.
Для заморозки Пыхтин рекомендует выбирать специальные пакеты. Обычный полиэтилен на сильном холоде теряет эластичность и может порваться. Через повреждения внутрь попадет воздух, из-за чего еда начнет подсыхать и впитывать посторонние запахи.
Контейнеры, не рассчитанные на низкие температуры, рискуют треснуть. По словам эксперта, при хранении в морозилке в продукты могут попадать и частицы микропластика.
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