Талантливый морж из Приморского океанариума стал хоккеистом в свой день рождения
Моржа Мишу из Приморского океанариума посвятили в хоккеисты в день его 15-летия
Тихоокеанского моржа Мишу из Приморского океанариума посвятили в хоккеисты в день его рождения. Об этом в ночь с 23 на 24 ноября сообщила пресс-служба учреждения.
Миша отмечает 15-летие в этот вторник — его личный праздник совпадает со Всемирным днём моржа. Одним из первых именинника поздравил защитник владивостокского хоккейного клуба «Адмирал» Марио Грман: он посвятил Мишу в хоккеисты и вручил ему именное джерси с номером.
«Тихоокеанского моржа нашли совсем маленьким на Чукотке: он остался без матери и нуждался в заботе. За 15 лет жизни в океанариуме он поработал с разными тренерами, но по-настоящему помогли раскрыть его талант Денис Сокур, Михаил Поршин и Владимир Маслов», — говорится в сообщении.Миша оказался очень способным. В Приморском океанариуме рассказали, что сегодня он умеет петь, танцевать, издавать невероятные звуки, делать зарядку и даже играть в хоккей.
Напомним, что моржи занесены в Международную Красную книгу как уязвимый вид. В Красную книгу России включены атлантический и лаптевский подвиды.