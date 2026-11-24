24 ноября 2026, 05:04

Моржа Мишу из Приморского океанариума посвятили в хоккеисты в день его 15-летия

Фото: канал в MAX «Приморский океанариум»/@primorsky_aquarium

Тихоокеанского моржа Мишу из Приморского океанариума посвятили в хоккеисты в день его рождения. Об этом в ночь с 23 на 24 ноября сообщила пресс-служба учреждения.





Миша отмечает 15-летие в этот вторник — его личный праздник совпадает со Всемирным днём моржа. Одним из первых именинника поздравил защитник владивостокского хоккейного клуба «Адмирал» Марио Грман: он посвятил Мишу в хоккеисты и вручил ему именное джерси с номером.



«Тихоокеанского моржа нашли совсем маленьким на Чукотке: он остался без матери и нуждался в заботе. За 15 лет жизни в океанариуме он поработал с разными тренерами, но по-настоящему помогли раскрыть его талант Денис Сокур, Михаил Поршин и Владимир Маслов», — говорится в сообщении.