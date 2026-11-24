Россиянам объяснили, можно ли уволить сотрудника за поиск другой работы
Сотрудника могут привлечь к дисциплинарной ответственности и даже уволить, если он подыскивает себе вакансии в рабочее время. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.
Желание сменить работу Котлярова назвала законным правом любого человека. Сотруднику стоит заранее уведомить работодателя о своем возможном уходе — тогда компания начнёт искать замену. При этом никто не вправе принуждать сотрудника остаться, хотя с ним могут обсудить причины подобного решения.
Эксперт уточнила, что лучше всего подыскивать себе новое место в дни отгулов. Поиск вакансий в рабочее время относится к нарушению трудовой дисциплины, и при повторном нарушении работодатель может расторгнуть договор.
Эксперт сослалась на статью 91 Трудового кодекса РФ: в течение рабочего времени сотрудник должен исполнять свои обязанности. Если человек отсутствует без уважительной причины, например, проходит собеседования, его могут уволить за прогул.
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