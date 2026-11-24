24 ноября 2026, 04:02

РИА Новости: Сотрудника могут уволить за поиск других вакансий в рабочее время

Фото: iStock/fizkes

Сотрудника могут привлечь к дисциплинарной ответственности и даже уволить, если он подыскивает себе вакансии в рабочее время. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.