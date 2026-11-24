24 ноября 2026, 02:21

СК: Семья Усольцевых в день исчезновения ушла в поход в в костюмах под цвет листвы

Фото: iStock/AntonKustsinskiArt

Появилась более подробная информация о том, в какой одежде были Усольцевы в день своего исчезновения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яну Сырымбетову.





Напомним, что Усольцевы пропали больше года назад в красноярской тайге. Сергей, его жена Ирина и их пятилетняя дочь ушли прошлой осенью в поход к горе Буратинка и не вернулись. Точных данных о маршруте семьи у следователей всё ещё нет. По показаниям очевидцев, все трое были одеты в лёгкую одежду. С собой они взяли рюкзаки и маленькую собаку породы корги.



«Свидетели сообщали, что у семьи Усольцевых были серо-зелёные костюмы — под цвет листвы», — уточнила Сырымбетова.