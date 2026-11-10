СК ищет свидетелей по делу Усольцевых через сотовых операторов

10 ноября 2026, 04:59

Фото: iStock/mtv2020

Следствие проверяет данные от сотовых операторов, чтобы найти свидетелей, находившихся в день пропажи семьи Усольцевых в том же районе Красноярского края. Об этом сообщила руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального ГСУ СК Яна Сырымбетова.





По ее словам, которые приводит РИА Новости, установить точное число людей, находившихся в этой местности в определенный момент, невозможно, так как связь там абсолютно нестабильная. А в поселке Кутурчин, в районе которого пропали туристы, ее нет вовсе.

«Мы получаем от операторов сотовой связи информацию, которую потом анализируем», — сказала собеседница агентства.