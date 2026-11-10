Россиянам напомнили о приближающихся трех выходных подряд

10 ноября 2026, 03:14

Доцент Ахмедов: в феврале россиян ждут три выходных подряд из-за праздника

Фото: iStock/Kwangmoozaa

В феврале 2027 года россиян ожидают три выходных дня подряд в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Об этом напомнил доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Феликс Ахмедов.