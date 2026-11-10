Россиянам напомнили о приближающихся трех выходных подряд
В феврале 2027 года россиян ожидают три выходных дня подряд в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Об этом напомнил доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Феликс Ахмедов.
По его словам, которые приводит РИА Новости, праздник традиционно отмечается 23 февраля, а в следующем году эта дата выпадает на вторник. Поэтому выходной с субботы, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля. Таким образом, россиян ждет отдых с 21 по 23 февраля.
Напомним, предыдущие трехдневные выходные выпали на 12-14 июня, когда страна отмечала День России, который пришелся на пятницу.
Ранее сообщалось, что при пятидневной рабочей неделе в 2027 году у россиян будет 118 выходных и праздничных дней.
Читайте также: