Химик ответил, как определить поддельное оливковое масло
Подделка оливкового масла не всегда означает, что в бутылке находится полностью искусственный продукт. Чаще всего его частично заменяют более дешевыми — подсолнечным, соевым или рапсовым. Об этом рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
По его словам, которые приводит издание Life.ru, иногда такая смесь продается как масло категории Extra Virgin, хотя по своим свойствам она ей не соответствует. Определить фальсификацию самостоятельно очень сложно — современные технологии позволяют достаточно точно воспроизводить цвет, запах и даже вкус.
Один из самых распространенных мифов — «тест холодильником». Считается, что настоящее оливковое масло густеет и мутнеет на холоде, а поддельное остается прозрачным. На самом деле такие изменения зависят от сорта оливок, состава жирных кислот и времени сбора урожая. Цвет масла тоже не показатель: натуральное бывает от золотисто-желтого до насыщенного зеленого. На оттенок влияет содержание природных пигментов, зрелости оливок и условий производства.
Эксперт рекомендовал при покупке оливкового масла изучать упаковку. Добросовестный производитель указывает категорию, страну происхождения, дату урожая, условия хранения и срок годности. Для Extra Virgin важны минимальная обработка и отсутствие рафинирования. Слишком низкая цена — повод насторожиться.
Полностью подтвердить подлинность оливкового масла можно только лабораторно — по жирнокислотному составу, содержанию стеролов и других компонентов. Специалист посоветовал выбирать продукцию известных брендов в крупных сетях, где риск фальсификации ниже.
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