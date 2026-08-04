Химик ответил, как определить поддельное оливковое масло

04 августа 2026, 09:54

Химик Дорохов: определить подлинность оливкового масла можно только лабораторно

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Подделка оливкового масла не всегда означает, что в бутылке находится полностью искусственный продукт. Чаще всего его частично заменяют более дешевыми — подсолнечным, соевым или рапсовым. Об этом рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.