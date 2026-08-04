Врач предупредил о риске потери зрения при купании в линзах
Купание в контактных линзах — не безобидная привычка. Об этом предупредил врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сино Гозиев.
По его словам, которые приводит издание Life.ru, основная опасность таится не в самой воде, а в том, что линза становится своеобразной «ловушкой» для микроорганизмов — они задерживаются на ее поверхности и дольше соприкасаются с роговицей. Это грозит ее воспалением — кератитом.
Одним из возбудителей заболевания является акантамеба — микроорганизм, который живет в пресной воде, почве и водопроводной воде. Пресные водоемы считаются наиболее опасными, морская вода и бассейны также создают риск. После добавления хлора вода не становится полностью стерильной, а химия дополнительно раздражает глаза.
Даже однократное купание в линзах может привести к осложнениям. Мягкие линзы хорошо впитывают воду и удерживают микробы, жесткие и однодневные также небезопасны. Если вода попала на линзы, их нужно сразу снять и заменить — не промывать водой из-под крана и не использовать их дальше.
Обратиться к офтальмологу нужно при боли, покраснении, светобоязни, ухудшении зрения, слезотечении или гнойных выделениях. Самая большая ошибка — пытаться «перетерпеть» или лечить глаз случайными каплями. Безопасный вариант — плавать в очках с диоптриями или масками, заключил специалист.
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