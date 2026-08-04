Врач предупредил о риске потери зрения при купании в линзах

04 августа 2026, 09:18

Офтальмолог Гозиев: купание в линзах грозит потерей зрения

Фото: iStock/scyther5

Купание в контактных линзах — не безобидная привычка. Об этом предупредил врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сино Гозиев.