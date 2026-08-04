Одиночество связали с повышенным риском ранней смерти

04 августа 2026, 08:35

Психолог Абравитова: Одиночество считается одной из главных причин ранней смерти

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Длительное чувство изоляции способно подорвать психическое и физическое здоровье. Оно связано с более высоким риском тревожных расстройств, депрессии, деменции и сердечно-сосудистых заболеваний.