Одиночество связали с повышенным риском ранней смерти
Длительное чувство изоляции способно подорвать психическое и физическое здоровье. Оно связано с более высоким риском тревожных расстройств, депрессии, деменции и сердечно-сосудистых заболеваний.
В беседе с «Абзацем» психолог Марианна Абравитова отметила, что хроническое одиночество поддерживает высокий уровень стресса. Организм дольше вырабатывает кортизол, из-за чего усиливаются воспалительные процессы и растёт нагрузка на сердце и сосуды.
По словам специалиста, особенно уязвимы женщины среднего возраста. Исследования, на которые она сослалась, связывают постоянное ощущение изоляции с риском смертности до 15%, тогда как среди людей без такой проблемы показатель составляет около 5%.
Одинокие люди нередко меньше двигаются, хуже следят за питанием и чаще прибегают к вредным привычкам. Эти факторы вместе со стрессом могут ускорить развитие хронических заболеваний.
Одиноким людям стоит начинать с небольших и естественных шагов: посещать разговорные клубы, занятия спортом, курсы, лекции или мастер-классы по интересам. Общая тема помогает легче начать разговор — можно спросить мнение о занятии, попросить совет или предложить вместе выпить кофе после встречи. Важно не ждать мгновенной близости: хорошие знакомства обычно складываются постепенно.
Расширить круг общения также помогают волонтёрские проекты, книжные клубы, городские сообщества и тематические чаты в соцсетях. Можно выбрать деятельность, которая действительно нравится: помогать животным, участвовать в экологических акциях, ходить в походы, играть в настольные игры или изучать иностранный язык. Регулярные встречи с одними и теми же людьми создают ощущение привычности и повышают шанс найти друзей.
Разнообразить досуг можно и самостоятельно: составить список мест, которые давно хотелось посетить, попробовать новое хобби, чаще гулять в незнакомых районах города, заниматься творчеством или спортом. Полезно заранее планировать неделю, оставляя время и для отдыха, и для общения. Если чувство одиночества становится тяжёлым и не проходит долгое время, стоит обратиться к психологу — это может помочь понять свои потребности и восстановить уверенность в контакте с людьми.
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