Химик предупредил о рисках ароматических свечей для дыхания
Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал, что ароматические свечи при горении способны ухудшать качество воздуха в комнате и раздражать дыхательные пути.
В беседе с RT он пояснил, что парафин сам по себе не стоит считать опаснее натурального воска. При полноценном горении его углеводороды превращаются преимущественно в углекислый газ и водяной пар.
Проблемы возникают, когда пламени не хватает кислорода. Тогда образуется сажа и другие продукты неполного сгорания. Чёрный дым, копоть и тёмный налёт на подсвечнике указывают на неправильный режим. Причиной часто становится слишком длинный фитиль или сквозняк, из-за которого огонь колеблется.
Эксперт отметил, что на состав воздуха влияют отдушки, красители и конструкция фитиля. При нагреве ароматические компоненты испаряются, а часть соединений меняется под воздействием высокой температуры. Поэтому свеча из растительного или соевого воска с насыщенным ароматом не всегда оказывается безопаснее обычной парафиновой без запаха.
Любые виды воска при использовании выделяют газы и мелкие частицы. Концентрация загрязняющих веществ зависит от числа горящих свечей, продолжительности их использования и вентиляции. Особенно заметный выброс частиц происходит после тушения, пока фитиль продолжает тлеть.
Дорохов посоветовал гасить огонь так, чтобы дымление прекращалось быстро, и проветривать комнату после долгого использования свечи. Людям с заболеваниями бронхов, чувствительностью к запахам или склонностью к головным болям стоит внимательнее относиться к интенсивным ароматам.
При покупке специалист рекомендует выбирать продукцию проверенных брендов, следить за ровным пламенем и не использовать свечи, дающие заметную копоть.
Читайте также: