Химик предупредил о рисках ароматических свечей для дыхания

18 сентября 2026, 10:09

Химик Дорохов: ароматические свечи могут вызвать раздражение дыхательных путей

Фото: iStock/AntonioGuillem

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал, что ароматические свечи при горении способны ухудшать качество воздуха в комнате и раздражать дыхательные пути.