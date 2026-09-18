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Воспитатель Третьяк призвала родителей спокойно реагировать на плохие оценки

Воспитатель Третьяк посоветовала россиянам не ругать детей за двойки и тройки
Фото: iStock/romrodinka

Заместитель директора по воспитательной работе Колледжа городских предпринимателей Ирина Третьяк посоветовала родителям не наказывать школьников за двойки и тройки без разговора о причинах. Низкий балл не всегда говорит о лени: ребенку могли помешать непонимание материала, волнение или усталость.



В беседе с «Газетой.Ru» Третьяк отметила, что регулярные упреки меняют отношение к учебе. Школьник начинает стремиться не к знаниям, а к тому, чтобы избежать конфликта дома. В такой ситуации дети чаще скрывают дневники, списывают и выбирают слишком легкие задания.

Педагог предложила оценивать не саму отметку, а усилия и поступки ученика. Если он готовился, разбирал тему и все же допустил ошибки, семье стоит помочь ему понять сложный материал. Наказание в таком случае не решит проблему.

Более строгий разговор уместен при систематическом отказе от подготовки, прогулах, списывании или обмане. При этом родителям важно не навешивать ярлыки. Вместо слов о «лени» лучше напомнить ребенку о конкретной договоренности, которую он не выполнил.

После неудачной контрольной Третьяк рекомендует обсудить, что вызвало трудности, как проходила подготовка и что стоит изменить. План может включать повторение темы, консультацию с учителем, дополнительное время на занятия или новый порядок выполнения домашних заданий.

Эксперт подчеркнула, что ошибки помогают учиться. Родителям следует показать ребенку, как исправлять промахи и пробовать снова, а не считать каждую плохую отметку личным поражением.

Дарья Осипова

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