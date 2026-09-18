Воспитатель Третьяк призвала родителей спокойно реагировать на плохие оценки

18 сентября 2026, 08:17

Воспитатель Третьяк посоветовала россиянам не ругать детей за двойки и тройки

Фото: iStock/romrodinka

Заместитель директора по воспитательной работе Колледжа городских предпринимателей Ирина Третьяк посоветовала родителям не наказывать школьников за двойки и тройки без разговора о причинах. Низкий балл не всегда говорит о лени: ребенку могли помешать непонимание материала, волнение или усталость.