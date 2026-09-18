Воспитатель Третьяк призвала родителей спокойно реагировать на плохие оценки
Заместитель директора по воспитательной работе Колледжа городских предпринимателей Ирина Третьяк посоветовала родителям не наказывать школьников за двойки и тройки без разговора о причинах. Низкий балл не всегда говорит о лени: ребенку могли помешать непонимание материала, волнение или усталость.
В беседе с «Газетой.Ru» Третьяк отметила, что регулярные упреки меняют отношение к учебе. Школьник начинает стремиться не к знаниям, а к тому, чтобы избежать конфликта дома. В такой ситуации дети чаще скрывают дневники, списывают и выбирают слишком легкие задания.
Педагог предложила оценивать не саму отметку, а усилия и поступки ученика. Если он готовился, разбирал тему и все же допустил ошибки, семье стоит помочь ему понять сложный материал. Наказание в таком случае не решит проблему.
Более строгий разговор уместен при систематическом отказе от подготовки, прогулах, списывании или обмане. При этом родителям важно не навешивать ярлыки. Вместо слов о «лени» лучше напомнить ребенку о конкретной договоренности, которую он не выполнил.
После неудачной контрольной Третьяк рекомендует обсудить, что вызвало трудности, как проходила подготовка и что стоит изменить. План может включать повторение темы, консультацию с учителем, дополнительное время на занятия или новый порядок выполнения домашних заданий.
Эксперт подчеркнула, что ошибки помогают учиться. Родителям следует показать ребенку, как исправлять промахи и пробовать снова, а не считать каждую плохую отметку личным поражением.
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