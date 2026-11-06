Россиян предупредили, что обжаривание и долгая варка снижают пользу гречки

06 ноября 2026, 18:01

Роскачество: обжаривание и долгая варка снижают пользу гречки

Фото: iStock/Arkadij Schell

Гречка — полезный продукт для сердца, нервной системы и контроля сахара, но монодиеты на её основе и чрезмерное употребление крупы могут навредить. Об этом в пресс-службе Роскачества рассказали RT.





По словам экспертов, в отличие от пшеницы или ржи, гречка не содержит клейковины (глютена), что делает её безопасной для людей с целиакией, а по содержанию белка (12,6 г на 100 г) и сложных углеводов продукт приближается к цельнозерновым аналогам, но выгодно отличается богатым аминокислотным профилем.



В составе крупы присутствует полный спектр незаменимых аминокислот, включая триптофан и лизин, а также витамины групп A, B, C, E, PP и редкий витамин P (рутин).





«Регулярное употребление гречки (два-три раза в неделю) оказывает комплексное положительное воздействие», — отметили в Роскачестве.

«Низкий гликемический индекс и наличие резистентного крахмала делают гречку безопасной для большинства людей с диабетом 2-го типа», — отметили специалисты.

«Обжаривание и длительное запекание снижают питательную ценность продукта», — подчеркнули специалисты.