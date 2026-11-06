Россиян предупредили, что обжаривание и долгая варка снижают пользу гречки
Роскачество: обжаривание и долгая варка снижают пользу гречки
Гречка — полезный продукт для сердца, нервной системы и контроля сахара, но монодиеты на её основе и чрезмерное употребление крупы могут навредить. Об этом в пресс-службе Роскачества рассказали RT.
По словам экспертов, в отличие от пшеницы или ржи, гречка не содержит клейковины (глютена), что делает её безопасной для людей с целиакией, а по содержанию белка (12,6 г на 100 г) и сложных углеводов продукт приближается к цельнозерновым аналогам, но выгодно отличается богатым аминокислотным профилем.
В составе крупы присутствует полный спектр незаменимых аминокислот, включая триптофан и лизин, а также витамины групп A, B, C, E, PP и редкий витамин P (рутин).
«Регулярное употребление гречки (два-три раза в неделю) оказывает комплексное положительное воздействие», — отметили в Роскачестве.
Так, магний и триптофан участвуют в выработке серотонина и допамина, помогая нормализовать сон и снизить тревожность, нерастворимые волокна стимулируют перистальтику кишечника, а фосфолипиды поддерживают функции печени, поделились специалисты.
«Низкий гликемический индекс и наличие резистентного крахмала делают гречку безопасной для большинства людей с диабетом 2-го типа», — отметили специалисты.
Кроме того, гречка остаётся популярной среди спортсменов и желающих похудеть благодаря оптимальному соотношению БЖУ, но собеседники RT предупредили, что монодиеты на основе крупы могут нанести вред здоровью — рацион должен быть сбалансированным и включать животный белок и овощи.
Отдельного внимания заслуживает зелёная гречка, которая не подвергается термической обработке, сохраняя максимальное количество рутина в оболочке (в 17 раз больше, чем в ядре). Он обладает мощными антиоксидантными свойствами.
Для сохранения максимальной пользы они посоветовали минимизировать термическую обработку: запаривать крупу кипятком либо варить не более 10–15 минут.
«Обжаривание и длительное запекание снижают питательную ценность продукта», — подчеркнули специалисты.
Людям с хроническими заболеваниями почек и склонностью к метеоризму рекомендуется ограничить употребление крупы до одного-двух раз в неделю, а также возможна индивидуальная непереносимость продукта, требующая консультации врача.