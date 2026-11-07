Врач назвал способ снизить риск деменции

07 ноября 2026, 03:43

Кардиолог Утин: спорт снижает риск деменции почти на четверть

Фото: iStock/seb_ra

Регулярные занятия спортом в свободное время снижают риск развития деменции почти на 25%, а тяжелый физический труд, наоборот, связан с повышением вероятности заболевания на 20%. Об этом заявил кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин в беседе с РИА Новости.