Врач назвал способ снизить риск деменции
Регулярные занятия спортом в свободное время снижают риск развития деменции почти на 25%, а тяжелый физический труд, наоборот, связан с повышением вероятности заболевания на 20%. Об этом заявил кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин в беседе с РИА Новости.
Врач сослался на масштабный метаанализ, опубликованный журналом Lancet Public Health. Авторы работы наблюдали более чем за четырьмя миллионами человек в течение десяти лет. К полезным для мозга занятиям специалист отнес пробежки, плавание, велосипед, танцы и игровые виды спорта. Спорт «для себя», совмещенный с полноценным отдыхом, снимают стресс и благотворно влияют на когнитивные способности, объяснил доктор.
На работе человек сталкивается с монотонным изнуряющим напряжением, жесткими сроками и хроническим стрессом, когда восстановиться некогда. Вместе с этим идут вредные производственные факторы, курение и меньшая разносторонняя нагрузка на мозг — отделить саму физическую нагрузку от этих сопутствующих обстоятельств очень тяжело, заключил Утин.
Ранее психиатр Руслан Исаев назвал тревожные признаки начинающейся деменции.
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