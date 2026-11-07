Россиянам назвали способы распознать дипфейк

07 ноября 2026, 00:38

НСН: дипфейк можно распознать по заторможенности людей

Фото: iStock/Arkadiusz Warguła

Низкое качество звука и фона могут указывать на дипфейк. Способы распознать поддельный ролик назвал специалист по интеграции нейросетей Александр Жадан.





По его словам, которые приводит НСН, герои таких видео обычно выглядят слегка заторможенными, что отличает их от реальных людей. Эксперт порекомендовал обращать внимание на детали: на поведение человека и фон.

«Такие видео зачастую либо плохого качества, либо с низким качеством звука», — отметил собеседник издания.