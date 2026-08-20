Поклонница Димы Билана потребовала компенсацию после концерта из-за соседа

20 августа 2026, 09:11

Дима Билан (Фото: РИА Новости/Арина Антонова)

Зрительница концерта Димы Билана обратилась в суд с иском к организатору выступления. По словам женщины, сосед по месту мешал ей следить за шоу: он находился в нетрезвом состоянии, танцевал стоя и активно размахивал руками. Об этом пишет РИА Новости.