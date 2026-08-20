Поклонница Димы Билана потребовала компенсацию после концерта из-за соседа
Зрительница концерта Димы Билана обратилась в суд с иском к организатору выступления. По словам женщины, сосед по месту мешал ей следить за шоу: он находился в нетрезвом состоянии, танцевал стоя и активно размахивал руками. Об этом пишет РИА Новости.
Посетительница просила сотрудников охраны вмешаться, однако ситуация не изменилась. Из-за действий мужчины ей, как утверждает истец, не удавалось нормально видеть сцену. В иске женщина просит взыскать 5,5 тысячи рублей за билеты и 2,5 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда.
Дима Билан — российский певец, заслуженный артист России и один из самых известных исполнителей отечественной поп-сцены. Широкую популярность он получил в середине 2000-х благодаря хитам «На берегу неба», «Невозможное возможно» и «Believe». Артист дважды представлял Россию на «Евровидении»: в 2006 году занял второе место, а в 2008-м победил с песней «Believe», став первым российским исполнителем, выигравшим конкурс.
За годы карьеры Билан выпустил несколько успешных альбомов, получил множество музыкальных премий и регулярно участвует в крупных телевизионных и концертных проектах. Он также был наставником в шоу «Голос» и «Голос. Дети», где помогал молодым артистам развивать вокальные навыки. Билан продолжает активно гастролировать, выпускать новую музыку и сохранять широкую аудиторию поклонников.
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