Химик предупредила об опасности лаков для волос

15 июня 2026, 11:49

Химик Дроганова: долгое ношение лака на волосах может привести к перхоти

Фото: iStock/fizkes

Долгое ношение лака для волос без мытья может привести к закупориванию сальных желез и вызвать раздражение, зуд и перхоть. Об этом «Газете.Ru» сообщила старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова.