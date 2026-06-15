Химик предупредила об опасности лаков для волос
Долгое ношение лака для волос без мытья может привести к закупориванию сальных желез и вызвать раздражение, зуд и перхоть. Об этом «Газете.Ru» сообщила старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова.
Лаки для волос содержат пленкообразующие компоненты, которые могут быть синтетическими или натуральными полимерами. Эти вещества формируют на поверхности волос тонкую пленку, удерживающую прическу.
Дроганова отметила, что ингредиенты лаков могут вызывать аллергические реакции у людей с чувствительной кожей. При неправильном использовании или чрезмерном нанесении лака его частицы могут попасть на слизистые оболочки и в дыхательные пути, что может привести к раздражению, головной боли, тошноте и другим неприятным ощущениям.
Эксперт рекомендовала для снижения риска негативных последствий для волос и кожи головы применять небольшое количество лака, наносить его в хорошо проветриваемом помещении и смывать вечером с помощью шампуня.
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