Врач предупредил о последствиях частого сдерживания газов
Если намеренно подавлять газы, то они никуда не исчезают. Об этом сообщил гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов в беседе с «Лентой.ру».
По мнению эксперта, выделение газов несколько раз в день у здорового человека является естественным процессом, если он не сопровождается острой болью и постоянным вздутием живота. Часть этих газов может перемещаться по кишечнику, всасываться в кровь и выводиться через легкие, однако полностью они не исчезают и продолжают присутствовать в организме.
Главная трудность заключается в том, что газы продолжают накапливаться, растягивая стенки кишечника изнутри. Это усиливает ощущение распирания, вызывает вздутие, замедляет работу кишечника и может приводить к спазмам. Постоянное сдерживание газов увеличивает нагрузку на мышцы тазового дна и анальный сфинктер, что со временем может ослабить их тонус, предупредил врач.
Белоусов отметил, что если привычка терпеть становится регулярной, то длительное накопление и застой газов могут нарушить работу кишечника, привести к функциональным расстройствам, таким как синдром раздраженного кишечника (СРК), усилить запоры и болевой синдром. Гастроэнтеролог добавил: само по себе сдерживание газов не является прямой причиной серьезных органических заболеваний желудочно-кишечного тракта (например, опухолей), но может скрывать их симптомы или отсрочить обращение к специалисту.
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