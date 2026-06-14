Врач предупредил о последствиях частого сдерживания газов

14 июня 2026, 14:52

Врач Белоусов: При сдерживании газов повышается нагрузка на мышцы тазового дна

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Если намеренно подавлять газы, то они никуда не исчезают. Об этом сообщил гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов в беседе с «Лентой.ру».