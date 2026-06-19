Специалист назвала главные правила использования кондиционера ночью
Спать с включённым кондиционером можно, однако для этого необходимо соблюдать несколько важных условий. Об этом рассказала NEWS.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.
По словам специалиста, наиболее безопасным вариантом считается предварительное охлаждение комнаты перед сном с последующим отключением устройства. Если же кондиционер работает всю ночь, важно следить за температурным режимом в помещении.
Врач отметила, что разница между температурой воздуха на улице и в комнате не должна превышать шести-семи градусов. Кроме того, поток холодного воздуха не должен быть направлен непосредственно на человека. В противном случае повышается риск переохлаждения и развития простудных заболеваний.
Ещё одним важным условием является своевременное обслуживание техники. Перед началом сезона кондиционер необходимо тщательно очищать, чтобы внутри устройства не скапливались пыль, бактерии и грибки, которые могут негативно сказаться на здоровье.
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