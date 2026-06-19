Специалист назвала главные правила использования кондиционера ночью

19 июня 2026, 21:06

Врач рассказала, как безопасно спать с включённым кондиционером

Фото: Istock / yavdat

Спать с включённым кондиционером можно, однако для этого необходимо соблюдать несколько важных условий. Об этом рассказала NEWS.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.