Врач рассказала, как отличить аллергию от ОРВИ
Аллерголог Торощина: характерным симптомом аллергии является сильный зуд
Аллергию отличить от простуды можно сразу по нескольким признакам. Об этом сообщила врач-аллерголог детской поликлиники КОКБ им. Беляева Евгения Торощина.
В разговоре с изданием VSE42.RU врач отметила, что ОРВИ появляется из-за вирусов и полностью проходит за 7–10 дней. Аллергия же является реакцией организма на раздражитель и может длиться неделями.
«Отличить аллергию от простуды по росту начала симптомов: наличию повышенной температуры, характеру выделений из носа и ощущению сильного зуда», — уточнила Торощина.
Она добавила, что при аллергии температура тела не повышается, а одним из самых ярких признаков аллергической реакции является ощущение сильного зуда.
При этом врач-педиатр клиники «Атрибьют» Наталья Березкина рассказала RT, что в июне и июле происходит максимальное пыление злаковых трав, таких как тимофеевка, мятлик, овсяница и другие.
«Дополнительно в это время продолжается пыление некоторых сорных растений, а ближе к концу лета может начинаться сезон полыни и амброзии. Значительный вклад в усиление симптомов делает тополиный пух. Он играет роль механического переносчика», — предупредила врач.
Для уменьшения симптомов она посоветовала избегать аллергенов даже на фоне терапии. После улицы необходимо промывать нос и менять одежду, использовать сетки на окна и фильтры для воздуха, регулярно проводить влажную уборку, а также носить солнечные очки, чтобы снизить контакт с пыльцой.