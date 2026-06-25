Врач рассказала, как отличить аллергию от ОРВИ

25 июня 2026, 18:47

Аллерголог Торощина: характерным симптомом аллергии является сильный зуд

Фото: iStock/Drazen Zigic

Аллергию отличить от простуды можно сразу по нескольким признакам. Об этом сообщила врач-аллерголог детской поликлиники КОКБ им. Беляева Евгения Торощина.





В разговоре с изданием VSE42.RU врач отметила, что ОРВИ появляется из-за вирусов и полностью проходит за 7–10 дней. Аллергия же является реакцией организма на раздражитель и может длиться неделями.





«Отличить аллергию от простуды по росту начала симптомов: наличию повышенной температуры, характеру выделений из носа и ощущению сильного зуда», — уточнила Торощина.

«Дополнительно в это время продолжается пыление некоторых сорных растений, а ближе к концу лета может начинаться сезон полыни и амброзии. Значительный вклад в усиление симптомов делает тополиный пух. Он играет роль механического переносчика», — предупредила врач.