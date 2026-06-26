Россиянам раскрыли, можно ли заменить отпуск деньгами
Руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова рассказала в беседе с РИА Новости, можно ли заменить отпуск деньгами.
В контексте обсуждаемого вопроса важен ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней и дополнительный отпуск для тех, кто трудится во вредных и опасных условиях, на Крайнем Севере или в аналогичных районах. Работник не может получить денежную компенсацию за 28-дневный основной отпуск, так как его цель — отдых и восстановление, пояснила Котлярова.
По её словам, оплачиваемый отпуск предполагает выплату средств, размер которых зависит от среднедневного заработка сотрудника. Согласно статье 126 Трудового кодекса РФ, часть ежегодного оплачиваемого отпуска свыше 28 календарных дней является дополнительным отпуском. По письменному заявлению работника он может быть заменён денежной компенсацией, но для этого необходимо оформить соответствующий приказ.
Однако, как отметила Котлярова, замена отпуска денежной компенсацией не допускается для беременных женщин, работников младше 18 лет и тех, кто занят на работах с вредными или опасными условиями труда. Исключение составляют случаи выплаты компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении.
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