Россиянам раскрыли, можно ли заменить отпуск деньгами

26 июня 2026, 08:45

Глава кадрового агентства Котлярова: нельзя получить деньги вместо отпуска

Фото: iStock/Oleg Elkov

Руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова рассказала в беседе с РИА Новости, можно ли заменить отпуск деньгами.