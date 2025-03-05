Диетолог раскрыла, что поможет избежать ожирения

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Для профилактики ожирения следует отказаться от употребления обработанных пищевых продуктов, ограничить потребление сладостей и уделять минимум 150 минут активной физической нагрузке в неделю. Об этом заявила врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова. По ее словам, также следует избегать большого количества стрессовых ситуаций.
«Избегайте обработанных пищевых продуктов. Сильно обработанные продукты, такие как белый хлеб, сдобная выпечка и многие снеки, являются источником пустых калорий, которые быстро накапливаются. Есть множество полезных альтернатив обработанным продуктам, которые могут быть такими же вкусными: несоленый миндаль, кешью, грецкие орехи, жареный нут, листья салата вместо лаваша, ягоды с йогуртом, яблочные чипсы», — поделилась специалист в беседе с «Известиями».Тем временем в Госдуме заявили, что ожирение и вовсе нужно внести в число социально-значимых заболеваний и создать государственную программу по борьбе с ним. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат Алексей Курины отметил, что в России следует запретить рекламу вредной еды и усилить пропаганду здорового питания.
«Методов противодействия множество, включая законодательные: введение системы «светофор» при маркировке продуктов, включение в программу госгарантий (в том числе в базовую программу ОМС) дополнительных методов лечения ожирения», — также подчеркнул парламентарий.Читайте также:
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