Химки вошли в топ-3 округов Подмосковья по приведению в порядок торговых точек

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
В Московской области реализуется масштабная программа по приведению в порядок торговых объектов на вылетных магистралях и центральных улицах городов, округ Химки вошёл в тройку лучших муниципалитетов по реализации этой программы. Такие данные были приведены в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главами министерств, ведомств и округов региона, сообщает пресс-служба администрации Химок.
«На территории округа Химки расположено 104 торговых объекта у вылетных магистралей — Пятницкого и Ленинградского шоссе. В список на приведение в нормативный вид попали свыше 30 таких торговых точек. В настоящее время работы проведены на 24 объектах», — говорится в сообщении.В число обновлённых торговых объектов вошёл строительный рынок на Ленинградском шоссе. Там поменяли окна и оформление фасадов.
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