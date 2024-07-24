В Подмосковье снесли 140 магазинов вдоль вылетных магистралей

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Торговые объекты, чей внешний облик не соответствует нормам, действующим в Московской области, сносят либо приводят в порядок, с октября прошлого года демонтировано уже 140 ненормативных торговых точек, установленных вдоль вылетных магистралей. Об этом сообщил в ходе еженедельного совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с главами министерств, ведомств и округов области глава подмосковного Минсельхозпрода Сергей Двойных.
«В октябре 2023 года был определён перечень проблемных торговых точек вдоль вылетных магистралей, туда вошли 547 объектов. На сегодняшний день обновлён архитектурный облик 129 объектов, а 140 объектов демонтированы», — рассказал Сергей Двойных.Он добавил, что к 1 октября текущего года планируется так или иначе привести в соответствие с нормами не менее 438 торговых точек из списка.
Работы по проведению торговых объектов в порядок проводятся и на центральных улицах подмосковных городов. В список на исправление попали 843 торговые точки, в настоящее время у 141 объекта изменён архитектурный облик, а 100 объектов демонтировано.
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