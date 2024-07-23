В химкинском сквере Марии Рубцовой в августе появятся скейт-парк и памп-трек

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В сквере Марии Рубцовой в Химках началось строительство скейт-парка и памп-трека. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Площадь новых площадок для активного отдыха составит порядка 1 тыс кв. м. На территории оборудуют скейт-парк площадью 350 «квадратов» и памп-трек площадью 540 кв. м. В зонах досуга обустроят дорожно-тропиночную сеть, установят лавочки и урны. Кроме того, в сквере оборудуют зону для игры в пинг-понг», – говорится в сообщении.Обновлённые зоны в сквере Марии Рубцовой откроют к концу августа. Модернизацию ведут в рамках наципроекта «Формирование комфортной городской среды».
Благоустройству в этом году проведут и в других зонах отдыха Химок. Так, в парке Толстого обновят дорожно-тропиночную сеть и модернизируют систему освещения, оборудуют зону развлечений. В Химкинском лесопарке очистят пруд, обустроят лыжероллерную трассу, входные группы и системы водоотведения.
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Лора Луганская