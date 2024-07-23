В Химках реконструируют шесть объектов образования

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Три детских сада, гимназию, дом детского творчества и воспитательно0образовательный центр реконструируют в городском округе Химки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ремонт учреждений образования, социальных объектов в Химках проводим при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. За ходом реконструкции тщательно следят наши депутаты, педагоги и родительская общественность», — заявил глава округа Химки Дмитрий Волошин.Он добавил, что особое внимание при проведении работ уделяется их качеству, а также соблюдению установленных сроков.
В администрации отметили, что к 1 сентября текущего года планируется завершить реконструкцию дома детского творчества «Созвездие» в Новых Химках, гимназии №23 в Сходне и в детском саду в деревне Юрлово.
Кроме того, ведётся капремонт здания дошкольного отделения лицея №7 в Старых Химках и детсада «Радуга» на Юбилейном проспекте, а также строительство воспитательно-образовательного центра в Новогорске.
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