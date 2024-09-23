Химкинское отделение «Единой Россия» вошло в топ-3 в Подмосковье

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Отделение «Единой России» в городском округе Химки включено в топ-3 в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Итоги работы за первое полугодие огласили на президиуме регионального политсовета единороссов, который прошёл под председательством секретаря Московского областного регионального отделения партии, спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова.
Как отметили в пресс-службе, «Единая Россия» в Химках – это 118 первичных отделений, более 4 тыс. партийцев и порядка 2 тыс. сторонников. Задача каждого – отвечать на вопросы, которые волнуют жителей в конкретном дворе или микрорайоне.
Всего в Московской области – около 4 тыс. первичных отделений партии.
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«В Химках 19 проектов «Единой России» в спорте, здравоохранении, медицине, социальной политике, образовании и культуре. Активно работаем по каждому направлению. Благодарю коллег за высокую оценку нашей работы», – сказал глава городского округа Химки, секретарь местного отделения партии Дмитрий Волошин.
Как отметили в пресс-службе, «Единая Россия» в Химках – это 118 первичных отделений, более 4 тыс. партийцев и порядка 2 тыс. сторонников. Задача каждого – отвечать на вопросы, которые волнуют жителей в конкретном дворе или микрорайоне.
Всего в Московской области – около 4 тыс. первичных отделений партии.
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Лора Луганская